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Obituário

Morre Arnaldo Borgo, ex-vereador de Vila Velha, aos 65 anos

Político que enfrentava câncer é pai do atual vereador canela-verde Arnaldinho Borgo

Publicado em 07 de Agosto de 2019 às 15:51

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

07 ago 2019 às 15:51
Arnaldo Borgo, em 2005 Crédito: Flávia Fernandes
O ex-vereador de Vila Velha Arnaldo Borgo, pai do vereador canela-verde Arnaldinho Borgo (MDB)morreu nesta quarta-feira (07), aos 65 anos. Ele enfrentava um câncer há cerca de sete meses.
A informação foi confirmada por Arnaldinho, nesta manhã, por meio das redes sociais.
"É com imensa tristeza que comunico o falecimento de Arnaldo Borgo, meu pai, meu exemplo, minha inspiração na vida pública. Neste momento de dor, estarei junto com minha família, em especial minha mãe e minhas irmãs. Agradeço a todos que estiveram ao nosso lado em oração", escreveu.
> Morre o prefeito de Venda Nova do Imigrante, Braz Delpupo
BIOGRAFIA
Natural de Conceição do Castelo, no Sul do Estado, Arnaldo foi vereador de Vila Velha no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando era liderança do MDB em Vila Velha.
A última eleição que disputou foi em 2004, pelo PSDB. Ele buscava a Câmara de Vila Velha, mas não foi eleito.

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