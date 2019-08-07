Morre Arnaldo Borgo, ex-vereador de Vila Velha, aos 65 anos

Arnaldo Borgo, em 2005 Crédito: Flávia Fernandes

Arnaldo Borgo, pai do vereador canela-verde Arnaldinho Borgo (MDB), morreu nesta quarta-feira (07), aos 65 anos. Ele enfrentava um câncer há cerca de sete meses. O ex-vereador de Vila Velha , pai do vereador canela-verdemorreu nesta quarta-feira (07), aos 65 anos. Ele enfrentava umhá cerca de sete meses.

A informação foi confirmada por Arnaldinho, nesta manhã, por meio das redes sociais.

"É com imensa tristeza que comunico o falecimento de Arnaldo Borgo, meu pai, meu exemplo, minha inspiração na vida pública. Neste momento de dor, estarei junto com minha família, em especial minha mãe e minhas irmãs. Agradeço a todos que estiveram ao nosso lado em oração", escreveu.

BIOGRAFIA

Natural de Conceição do Castelo, no Sul do Estado, Arnaldo foi vereador de Vila Velha no fim dos anos 1980 e início dos anos 1990, quando era liderança do MDB em Vila Velha.