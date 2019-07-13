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Problemas de saúde

Morre aos 95 anos Dilma Jane, mãe da ex-presidente Dilma Rousseff

Ela tinha 95 anos e vivia em Belo Horizonte

Publicado em 

13 jul 2019 às 14:20

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 14:20

Morre aos 95 anos Dilma Jane, mãe da ex-presidente Dilma Rousseff Crédito: Youtube
Morreu na manhã deste sábado (13) Dilma Jane Rousseff, mãe da ex-presidente da República Dilma Rousseff (PT). Ela tinha 95 anos e vivia em Belo Horizonte.
Dilma Jane enfrentava problemas de saúde como embolia pulmonar e já havia sofrido um ataque isquêmico transitório no cérebro. A causa da sua morte, contudo, não foi divulgada.
A ex-presidente Dilma Rousseff, que estava em Londres, está retornando ao Brasil para participar do velório e enterro da mãe.
Dilma Jane Coimbra Silva nasceu em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, em 1924. Ainda na infância, mudou-se com a família para Minas Gerais.
Na juventude, em Uberaba, trabalhou como professora. Na mesma época, conheceu o advogado e imigrante búlgaro Petar Russev, cujo nome foi abrasileirado para Pedro Rousseff.
Casaram-se e foram viver em Belo Horizonte, onde tiveram três filhos: Igor, Dilma Vana e Zana Lúcia - esta última morreu aos 26 anos em 1976. Ficou viúva em 1962 após a morte de Pedro Rousseff.
Após a eleição da filha para a Presidência da República, Dilma Jane mudou-se para Brasília com a irmã Arilda e passou a viver no Palácio da Alvorada.
Após o impeachment da então presidente, em 2016, voltou a morar em Belo Horizonte, cidade na qual a própria Dilma Rousseff passou a viver em 2018.

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