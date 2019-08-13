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Mudança

Marcos do Val deixa o PPS e vai para o Podemos

Senador de primeiro mandato fez anúncio nesta terça-feira (13). Sobre o PPS, Do Val diz que "segue mantendo boas relações com suas lideranças nacionais e estaduais"

Publicado em 13 de Agosto de 2019 às 14:19

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

13 ago 2019 às 14:19
O senador Marcos do Val está deixando o PPS, partido pelo qual disputou a eleição de 2018, para se filiar ao Podemos. A informação foi divulgada pelo parlamentar na tarde desta terça-feira (13). Com a mudança, o Espírito Santo passa a ter dois senadores do partido: Rose de Freitas também é do Podemos.
Em nota divulgada pela equipe do político, Do Val afirma "ser grato pela acolhida que teve no partido, onde sempre foi tratado de forma respeitosa" e que "segue mantendo boas relações com suas lideranças nacionais e estaduais".
> Marcos do Val admite sair do PPS se Hartung se filiar ao partido
O comunicado não detalha o motivo da troca partidária. Ele vai para o Podemos a convite do também senador Álvaro Dias. O senador do Espírito Santo afirma que "se identifica politicamente" com a nova legenda e que, na nova agremiação, "espera seguir priorizando, acima de tudo, os interesses maiores do país".
Em março deste ano, o PPS decidiu pela mudança do nome da sigla para Cidadania. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não aprovou a alteração.
A Executiva do PP no Espírito emitiu nota oficial, destacando que o bom relacionamento com Marcos do Val fica preservado:
"O Cidadania ES respeita a decisão do senador Marcos Do Val de se desfiliar dos seus quadros. No entanto, o partido continua com ótima relação com o senador e com os compromissos de colaboração em relação ao Espírito Santo e à cidade de Vitória reafirmados. Continuamos unidos em prol do interesse público.
Cidadania ES."
> Saiba como entrar em contato com os deputados e senadores do ES

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