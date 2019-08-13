Marcos do Val deixa o PPS e vai para o Podemos

Marcos do Val está deixando o PPS, partido pelo qual disputou a eleição de 2018, para se filiar ao Podemos. A informação foi divulgada pelo parlamentar na tarde desta terça-feira (13). Com a mudança, o Espírito Santo passa a ter dois senadores do partido: Rose de Freitas também é do Podemos. O senadorestá deixando o, partido pelo qual disputou a eleição de 2018, para se filiar ao. A informação foi divulgada pelo parlamentar na tarde desta terça-feira (13). Com a mudança, opassa a ter dois senadores do partido:também é do Podemos.

Em nota divulgada pela equipe do político, Do Val afirma "ser grato pela acolhida que teve no partido, onde sempre foi tratado de forma respeitosa" e que "segue mantendo boas relações com suas lideranças nacionais e estaduais".

O comunicado não detalha o motivo da troca partidária. Ele vai para o Podemos a convite do também senador Álvaro Dias. O senador do Espírito Santo afirma que "se identifica politicamente" com a nova legenda e que, na nova agremiação, "espera seguir priorizando, acima de tudo, os interesses maiores do país".

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não aprovou a alteração. Em março deste ano, o PPS decidiu pela mudança do nome da sigla para Cidadania. Oainda não aprovou a alteração.

A Executiva do PP no Espírito emitiu nota oficial, destacando que o bom relacionamento com Marcos do Val fica preservado:

"O Cidadania ES respeita a decisão do senador Marcos Do Val de se desfiliar dos seus quadros. No entanto, o partido continua com ótima relação com o senador e com os compromissos de colaboração em relação ao Espírito Santo e à cidade de Vitória reafirmados. Continuamos unidos em prol do interesse público.