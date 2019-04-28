Marcos do Val defende dono de clube de tiro: "Assassinato de reputação"

Marcos Loureiro apareceu em uma investigação que resultou na prisão, na última terça-feira (23), de Alexandre de Almeida, tenente-coronel suspeito de desviar armas do setor de fiscalização do Exército, no Rio de Janeiro.

Consultor de segurança, Marcos do Val, antes de disputar e ganhar a eleição de 2018, usava suas redes sociais para divulgar a loja de armas de Marcos Loureiro. O vídeo a seguir é de 2016.