Marcos do Val defende dono de clube de tiro: "Assassinato de reputação"

O senador Marcos do Val (PPS) saiu em defesa do dono do clube de tiro investigado por receber armas desviadas do Exército. Em publicação no Facebook, o político considerou que os proprietários da Guerreiros estão sendo submetidos a um "grave assassinato de reputação".
O post, publicado ainda na quinta-feira (25), exibe o que Do Val chamou de "esclarecimento do amigo e proprietário", Marcos Loureiro. Como o Gazeta Online publicou, Loureiro, que é cabo da PM acumula mais de 800 dias de licença médica. Além disso, é réu por homicídio.
Marcos Loureiro apareceu em uma investigação que resultou na prisão, na última terça-feira (23), de Alexandre de Almeida, tenente-coronel suspeito de desviar armas do setor de fiscalização do Exército, no Rio de Janeiro.
A apuração, publicada em primeira mão pelo jornal O Globo, identificou que armas desviadas pelo militar foram repassadas à empresa de Loureiro, que diz ter sido enganado pelo tenente-coronel.
Consultor de segurança, Marcos do Val, antes de disputar e ganhar a eleição de 2018, usava suas redes sociais para divulgar a loja de armas de Marcos Loureiro. O vídeo a seguir é de 2016.