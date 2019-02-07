Marcelo Álvaro Antônio é reconduzido ao cargo de ministro do Turismo

Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo Crédito: Agência Brasil

Marcelo Álvaro Antônio voltou a ser ministro do Turismo, 24 horas depois de ter sido exonerado para assumir o cargo de deputado federal pelo PSL de Minas Gerais. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta quinta-feira, 7, com data da véspera. O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.

Já na quarta pela manhã o governo esclareceu que a exoneração duraria 24 horas, o suficiente para que o mineiro assumisse como deputado na Câmara, uma formalidade que não conseguira cumprir no dia 1º - data em que os parlamentares tomaram posse -, pois estava afastado por problemas médicos.