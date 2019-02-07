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Marcelo Álvaro Antônio é reconduzido ao cargo de ministro do Turismo

Na madrugada anterior, a publicação da exoneração de Antônio levantou a hipótese de que ele havia sido de fato demitido por Bolsonaro

Publicado em 

07 fev 2019 às 08:38

Publicado em 07 de Fevereiro de 2019 às 08:38

Marcelo Álvaro Antônio, ministro do Turismo Crédito: Agência Brasil
Marcelo Álvaro Antônio voltou a ser ministro do Turismo, 24 horas depois de ter sido exonerado para assumir o cargo de deputado federal pelo PSL de Minas Gerais. A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União na madrugada desta quinta-feira, 7, com data da véspera. O decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro.
Na madrugada anterior, a publicação da exoneração de Antônio - cujo nome de batismo é Marcelo Henrique Teixeira Dias - levantou a hipótese de que ele havia sido de fato demitido por Bolsonaro, já que enfrenta, desde o início da semana, acusações de ter montado um esquema de candidaturas laranja para desviar dinheiro do fundo partidário.
Já na quarta pela manhã o governo esclareceu que a exoneração duraria 24 horas, o suficiente para que o mineiro assumisse como deputado na Câmara, uma formalidade que não conseguira cumprir no dia 1º - data em que os parlamentares tomaram posse -, pois estava afastado por problemas médicos.
> Ministro do turismo foi exonerado para tomar posse na Câmara
Antônio nega as acusações de que tenha participado do suposto esquema de desvio de verbas durante as eleições.

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