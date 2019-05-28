Mais 10 funcionários da Prefeitura de Brejetuba pedem exoneração dos cargos

João do Carmo Dias (PV) era prefeito de Brejetuba e foi afastado do cargo Crédito: Divulgação/Prefeitura de Brejetuba

Nesta segunda-feira (27), quase toda a equipe do primeiro escalão do Executivo, além de membros do segundo nível da administração, já havia pedido para deixar seus cargos. Depois de uma série de exonerações em massa , mais 10 pessoas, entre secretários e funcionários que ocupavam cargos de confiança, pediram demissão da Prefeitura de Brejetuba, na Região Serrana do Estado, na manhã desta terça-feira (28)., além de membros do segundo nível da administração, já havia pedido para deixar seus cargos.

Um dia depois, nesta terça-feira, mais 10 pessoas protocolaram pedido de exoneração e a previsão é de que outras deixem os cargos à disposição da nova administração municipal. Os pedidos de exoneração em massa começaram quatro dias após o vice-prefeito, Samuel Quirino de Oliveira (PSDB), assumir o comando da cidade.

afastado do cargo pela Câmara de Vereadores. O prefeito interino, no entanto, garante que os serviços não serão prejudicados e que novos nomes já foram escolhidos para ocupar os cargos. Quirino está no lugar do prefeito João do Carmo Dias (PV), conhecido como João Lourenço, que foi. O prefeito interino, no entanto, garante que os serviços não serão prejudicados e que novos nomes já foram escolhidos para ocupar os cargos.

Há dois anos e meio Deibidi Belisario Zavaride Badaró ocupava o cargo de coordenadora de Atenção Primária de Saúde. Ela protocolou o pedido de demissão por volta das 10h20 desta terça. "Somos cargos de confiança do João e, como ele está afastado, nós também estamos pedindo afastamento", explicou, descartando que o ato esteja diretamente relacionado a uma possível insatisfação com a nova administração.

"Agora é um outro pensamento. A gente faz esse processo quando encerra um mandato, assim o novo administrador fica livre para nomear quem ele achar que deve", afirmou Marinês Toze, que é auxiliar administrativa efetiva da prefeitura há 21 anos e há 13 ocupava o cargo de chefe do setor de convênios.

Os secretários das pastas de Saúde e de Agricultura e o chefe de Gabinete foram exonerados. Os que ocupam as outras secretarias pediram demissão.

NOVA EQUIPE

O novo procurador da prefeitura, Jairo Cunha, informou à reportagem que os nomes para ocuparem os cargos que foram colocados à disposição já foram escolhidos, mas serão divulgados somente no final desta terça-feira.

"Os pedidos de exoneração estão sendo oficiados e deferidos, e as substituições estão sendo feitas de imediato. No fim do dia será feita uma listagem de cargos que serão substituídos. O interesse do prefeito é de que o município não pare", afirmou.

Jairo Cunha ainda disse que a administração foi surpreendida com a exoneração em massa. "Não esperávamos que isso acontecesse, não havia esse planejamento. Ele assumiu na ciência de contar com todos os servidores que estavam lotados. Isso foi um jogo político para tumultuar o município", finalizou.