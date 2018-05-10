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Julgamento

Maioria da Segunda Turma do STF vota para manter Lula preso

Terceiro voto no julgamento virtual foi dado na tarde desta quarta-feira pelo ministro Gilmar Mendes

Publicado em 09 de Maio de 2018 às 21:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 mai 2018 às 21:38
O ex-presidente Lula discursando na comemoração do aniversário do PT Crédito: Edilson Dantas/Agência O Globo
Três dos cinco ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) já votaram para negar o recurso que poderia garantir a liberdade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O primeiro voto nesse sentido foi dado pelo relator, ministro Edson Fachin.
Depois foi a vez de Dias Toffoli. O terceiro voto foi dado na tarde desta quarta-feira pelo ministro Gilmar Mendes. O caso está sendo julgado no plenário virtual da Corte, um mecanismo que isenta os ministros de se reunir fisicamente. Os votos são incluídos no sistema do tribunal. Ainda faltam votar os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. O julgamento termina à meia-noite de quinta-feira (10).

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