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Rodrigo Maia

Maia manobra para ter aliados na Mesa e oposição diz que irá ao STF

Os partidos da oposição entrarão com questão de ordem contra decisão de Maia que permitiu que fusões de siglas ainda não homologadas no TSE fossem utilizadas para aumentar o número de deputados

Publicado em 

01 fev 2019 às 20:15

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 20:15

Maia manobra para acomodar aliados na Mesa e oposição diz que irá ao STF Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fez uma manobra que permitiu que o bloco encabeçado por seus aliados PDT e PC do B obtivesse uma vaga na Mesa Diretora, isolando o grupo de PT e PSB.
Os partidos da oposição entrarão com questão de ordem contra decisão de Maia que permitiu que fusões de siglas ainda não homologadas no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) fossem utilizadas para aumentar o número de deputados no bloco do PDT.
Sem a decisão, o bloco de centro ficaria com 94 deputados, três a menos que o formado por PT, PSB, PSOL e Rede. Com isso, este último teria direito à vaga de titular na Mesa Diretora, além de poder ocupar os espaços de líder da oposição e da minoria, que dão direito a tempo de fala em plenário.
Segundo o líder do PSOL, Ivan Valente (SP), caso a decisão não seja revertida por questão de ordem, ou seja, por uma decisão do próprio Maia em plenário, os partidos levarão o caso para o STF (Supremo Tribunal Federal).
"Ele não pode agir como o TSE, isso é uma manobra que não pode ser aceita", afirmou.

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