Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Eleição no Congresso

Maia diz estar preparado para reeleição e Câmara conduzirá Previdência

Sobre a reforma da Previdência, que deve ser enviada pelo governo direto para o plenário da Casa, Maia afirmou que o governo terá que dialogar para aprovar o projeto

Publicado em 

01 fev 2019 às 13:34

Publicado em 01 de Fevereiro de 2019 às 13:34

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O presidente da Câmara e candidato à reeleição, Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou dizer que a vitória esteja garantida nesta sexta-feira (1º), mas afirmou estar preparado para comandar a Casa por mais dois anos.
"A eleição a gente só resolve depois de apurados os votos. Os adversários fizeram também uma bela campanha", declarou ao chegar ao Congresso. "Eu me preparei. Estou preparado para ganhar a eleição se Deus quiser."
> Governo vai dividido para a eleição no Congresso
Sobre a reforma da Previdência, que deve ser enviada pelo governo direto para o plenário da Casa, Maia afirmou que o governo terá que dialogar para aprovar o projeto.
"Quem vai conduzir o tempo da votação da reforma da Previdência é a Câmara dos Deputados. O governo vai dar sua opinião e vai mandar seu projeto. E nós vamos dialogar. Se não envolvermos governadores de todos os partidos e prefeitos, teremos dificuldades de aprovar", disse.
> Rodrigo Maia é um bom nome para comandar a Câmara, afirma Mourão
Depois de afagar os deputados no plenário, começou a condução da sessão de posse dando bronca nos colegas: "Quem quiser conversar o salão verde é um ótimo lugar para isso".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Rodrigo Maia Senado Federal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Peregrinos percorrem mais de 80 km de Aracruz ao Convento da Penha em ato de fé
Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados