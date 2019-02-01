Maia diz estar preparado para reeleição e Câmara conduzirá Previdência

Rodrigo Maia Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Rodrigo Maia (DEM-RJ), evitou dizer que a vitória esteja garantida nesta sexta-feira (1º), mas afirmou estar preparado para comandar a Casa por mais dois anos. O presidente da Câmara e candidato à reeleição,(DEM-RJ), evitou dizer que a vitória esteja garantida nesta sexta-feira (1º), mas afirmou estar preparado para comandar a Casa por mais dois anos.

"A eleição a gente só resolve depois de apurados os votos. Os adversários fizeram também uma bela campanha", declarou ao chegar ao Congresso. "Eu me preparei. Estou preparado para ganhar a eleição se Deus quiser."

Sobre a reforma da Previdência, que deve ser enviada pelo governo direto para o plenário da Casa, Maia afirmou que o governo terá que dialogar para aprovar o projeto.

"Quem vai conduzir o tempo da votação da reforma da Previdência é a Câmara dos Deputados. O governo vai dar sua opinião e vai mandar seu projeto. E nós vamos dialogar. Se não envolvermos governadores de todos os partidos e prefeitos, teremos dificuldades de aprovar", disse.