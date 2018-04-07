Lula participa de missa antes de se entregar à Polícia Federal

Após o evento, o ex-presidente deve se entregar à Polícia Federal, segundo admitem aliados. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou na manhã deste sábado (07) de uma missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia do lado de fora do prédio do Sindicato dos Metalúrgicos, em São Bernardo do Campo (SP), onde esteve desde que foi expedida sua ordem de prisão pelo juiz Sergio Moro. O ex-presidente aproveitou o ato e discursou pela primeira vez sobre o episódio (Leia aqui) Após o evento, o ex-presidente deve se entregar à Polícia Federal, segundo admitem aliados.

Lula deveria ter se apresentado à PF em Curitiba até as 17h desta sexta-feira (06), segundo determinou Moro no caso do triplex do Guarujá (SP), em que o petista foi condenado a 12 anos e um mês de prisão. Como ele não se entregou, coube à Polícia Federal negociar os termos para sua prisão. O ex-presidente não é considerado foragido porque Moro apenas sugeriu que ele entregasse, o que não caracteriza desobediência à Justiça.

O ex-presidente Lula em cima de carro de som em missa de homenagem a ex-primeira-dama Crédito: Reprodução/GloboNews

O ex-presidente se reuniu no fim da noite desta sexta com aliados e advogados para acertar os detalhes da apresentação, segundo apurou o jornal "Folha de S.Paulo".

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB) esteve com Lula na manhã deste sábado e confirma que o ex-presidente vai se entregar após a missa. "A decisão judicial será cumprida. Espero que com dignidade", afirmou.

Lula tentava negociar com a PF para que a ordem de prisão fosse cumprida apenas na segunda-feira (09), mas houve acordo para que o petista se entregasse hoje. O ex-presidente quer se apresentar aos policiais no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC de maneira voluntária, mas ainda há dúvidas sobre a maneira como ele deixará o prédio em que está desde a última quinta-feira (05).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) acena para militantes concentrados em frente ao prédio do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na madrugada desta sexta-feira Crédito: Werther Santana/AE

Ele pretende evitar enfrentamentos entre militantes e os agentes que serão enviados para prendê-lo. A PF enviará um carro descaracterizado para buscar o ex-presidente, em acordo com os advogados do petista.

PREPARAÇÃO

Desde o início da manhã deste sábado, funcionários do sindicato pedem para os simpatizantes do ex-presidente Lula desocuparem os andares do prédio para limpeza e se dirigirem ao térreo. Uma tenda do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) distribuiu café e pão com queijo para os apoiadores de Lula, na rua ao lado do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Em frente ao prédio, militantes varriam a rua e ajeitavam as bandeiras no trio-elétrico preparando o local para a missa.

Lula escolheu as músicas que serão cantadas na missa em homenagem à ex-primeira-dama Marisa Letícia.

"Tem que ter Asa Branca", disse ele aos jovens que estavam ajudando a convidar os artistas que vão participar da celebração, segundo a "Folha".

Além do clássico de Luiz Gonzaga, pediu "Deixa a vida me levar", de Zeca Pagodinho, e muitas canções de Clara Nunes. Fez ainda um pedido especial: "Porto Solidão", sucesso de Jessé e a canção preferida de dona Marisa.