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Investigação

Lula fica em silêncio em depoimento à Polícia Federal

Segundo a defesa, Lula não teve acesso antecipado ao conteúdo da investigação

Publicado em 06 de Abril de 2019 às 00:00

Publicado em 

06 abr 2019 às 00:00
O ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva Crédito: José Cruz/Agência Brasil
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou em silêncio durante depoimento prestado nesta sexta-feira (5) na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Curitiba, onde está preso.
Segundo a defesa, Lula não teve acesso antecipado ao conteúdo da investigação. Na oitiva, a PF pretendia questionar o ex-presidente sobre o conhecimento dele da suposta cobrança de propina em contratos de navios-sonda da Petrobras e nas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte.
Em março, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou o pedido da defesa do ex-presidente e suspendeu o mesmo depoimento. Na decisão, Fachin concordou com a defesa e determinou prazo mínimo de cinco dias úteis para que os advogados possam analisar os processos antes do depoimento.
A defesa de Lula, desde sua prisão em abril de 2018, reitera a inocência dele e diz que ele não cometeu crimes em momento algum. O ex-presidente também afirma que não cometeu irregularidades. Lula está preso desde 7 de abril do ano passado, após ter sua condenação confirmada pelo TRF4, que impôs pena de 12 anos e um mês de prisão ao ex-presidente, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no processo do tríplex do Guarujá (SP).

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