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Ex-presidente

Lula assiste à posse pela TV e diz que discurso de Bolsonaro é vazio

Sozinho, o ex-presidente assistiu à posse de Bolsonaro e disse a advogados que o discurso foi vazio

Publicado em 03 de Janeiro de 2019 às 23:36

Publicado em 

03 jan 2019 às 23:36
Ex-presidente Lula Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Preso numa cela especial na sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistiu à posse de Jair Bolsonaro (PSL) sozinho pela TV, e afirmou a advogados que achou o discurso do novo mandatário vazio.
> 'Tem coisa errada aí', diz Bolsonaro sobre movimentações do governo Temer 
"Ele disse que é um discurso vazio, que não aponta para lugar nenhum", afirmou o deputado não reeleito Wadih Damous (PT-RJ), que esteve com o petista nesta quarta-feira (2). 
"Ao mesmo tempo que ele diz que vai desideologizar o país, ele faz um discurso ideológico. Não aponta qual é a política de emprego, social, de meio ambiente, de relações externas. Não tem nada."
O ex-presidente, preso após ter sido condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro, passou o primeiro dia do ano sozinho, sem visitas, já que não houve expediente na Polícia Federal. 
Na quarta-feira, ele recebeu a visita de três de seus advogados, e, nesta quinta-feira (3), de familiares, da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e da presidente do PT, Gleisi Hoffmann.
Segundo a senadora petista, Lula está "bem-disposto fisicamente e politicamente", e orientou que o partido faça um "debate consistente" sobre as iniciativas do governo Bolsonaro, apresentando alternativas ao Congresso.
A prioridade de atuação da bancada petista, para ele, deve ser na pauta econômica e em políticas sociais.

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