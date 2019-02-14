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Repasse às cidades

Linhares, Serra e Vila Velha devolvem recursos de convênios ao governo

Executivo estadual diz que parcerias serão revistas e, em seguida, reativadas. A devolução havia sido determinada por decreto baixado por Casagrande em janeiro
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

13 fev 2019 às 21:32

Publicado em 13 de Fevereiro de 2019 às 21:32

Crédito: Marcelo Prest
O secretário estadual de Governo, Tyago Hoffmann (PSB), confirmou nesta quarta-feira (13) que a prefeituras de Linhares, Serra e Vila Velha devolveram os recursos de convênios repassados pela gestão passada do governo do Estado para obras nas respectivas cidades. A devolução havia sido determinada por decreto baixado pelo atual governo, em janeiro.
Os retornos foram consolidados ao longo de terça e quarta. Eram os cerca de R$ 26 milhões restantes do bolo de R$ 79 milhões efetivamente transferidos a prefeituras do Estado. As que, até então, não tinham devolvido o dinheiro foram comunicadas pelo governo de que estavam inadimplentes.
Linhares , Serra e Vila Velha devolvem recursos de convênios ao governo
"As prefeituras foram comunicados que estavam em inadimplência. Foi dado 15 dias para resolveram a inadimplência, sob pena de Tomadas de Contas Especial e inscrição no cadastro de inadimplentes. No momento que devolveram, a inadimplência está resolvida (...) Podemos dizer que (a questão dos convênios) está 100%", afirmou Tyago Hoffmann.
Ao obrigar a devolução de recursos de convênios firmados nos últimos três meses do governo Paulo Hartung (sem partido), o governo Renato Casagrande (PSB) anunciou que pretendia fazer um "pente-fino" em cada um deles. Aqueles reservados a obras já iniciadas não foram exigidos.
Após a revisão dos termos do convênio e da repactuação, os repasses serão reativados, promete o governo. A primeira reativação foi em Marataízes
"O governo do Estado está cumprindo o que prometeu. Agradeço aos municípios, porque todos confiaram na palavra do governo e vão ter agora essa palavra confirmada", frisou o secretário.

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