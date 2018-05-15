Lance único em leilão leva triplex atribuído a Lula por R$ 2,2 milhões

O imóvel pivô da condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Operação Lava Jato tem um novo dono. Nesta terça-feira (15) foi encerrado o leilão do triplex 164-A, no condomínio Solaris, em Guarujá (SP). O apartamento foi arrematado pelo valor mínimo estipulado no edital: R$ 2,2 milhões. O lance vencedor foi o único a ser oficializado.

O triplex do Guarujá, que fica no condomínio Solaris: motivo da condenação do ex-presidente Lula Crédito: Reprodução/TV Globo

A página do leilão atingiu 55 mil visitantes. O nome do comprador não foi revelado. O nome de usuário utilizado pelo arrematante é Garujapar e consta em seu cadastro no site responsável pela concorrência que ele é de Brasília. Além do valor do triplex, ele vai arcar com uma dívida de R$ 47 mil de condomínio.

O apartamento e suas reformas, supostamente custeadas pela OAS, foram apontadas pelo juiz Sérgio Moro e pelos desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) como propinas de R$ 2,2 milhões da empreiteira ao ex-presidente.

O site do leilão descreve o imóvel e diz que o eventual comprador terá de arcar com suas dívidas. "De acordo com informação da Administração do Condomínio, sobre o imóvel recaem débitos condominiais pendentes de pagamento no importe de R$ 47.204,28 (quarenta e sete mil, duzentos e quatro reais e vinte e oito centavos) atualizados até 10/04/2018, que serão de responsabilidade do arrematante".

Segundo a discrição no site do leilão eletrônico, "no primeiro pavimento há uma sala com varanda, cozinha e área de serviço, lavabo e uma suíte (conforme informações da Sra. Mariuza, da empresa OS, a suíte não existia na planta original, havendo modificações e inclusão deste dormitório)". "No segundo pavimento existem três quartos compactos (sendo um deles suíte), um banheiro e um hall de distribuição".

O site do Canal Judicial, que promoveu o leilão, também ressalta que o "imóvel possui piso frio em todos os cômodos e armários planejados nos quartos, cozinha, área de serviço, área externa e banheiros". "No local havia, ainda, um fogão, um exaustor e uma geladeira, sem uso e desligados".