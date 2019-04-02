Juiz do ES ganha indenização em dobro simplesmente por ser magistrado

Um juiz de Direito do Espírito Santo ganhou, na Justiça, uma indenização por danos morais , em valor em dobro, simplesmente pelo fato de ser magistrado. Em decisão de 19 de dezembro de 2018, o juiz Roney Duque, do Juizado Especial Cível de Cachoeiro de Itapemirim , condenou a empresa aérea Latam a indenizar um casal que, em lua de mel, foi impedido de ocupar os assentos que havia reservado. A esposa deve receber R$ 5 mil. O marido, R$ 10 mil.

A justificativa registrada na sentença é a seguinte: "pelo fato do autor varão (homem) exercer o cargo e a função de magistrado (...) aqui neste feito, como vítima, também deva merecer destaque e diferenciação no quantum a ser fixado". O juiz a ser indenizado também atua em Cachoeiro.

A decisão considera que houve falha na prestação de serviço ao consumidor. No caso, o casal pagou 55 dólares para poder escolher e marcar seus assentos na primeira fileira, mas não pode sentar nos lugares reservados. A empresa alegou que o casal não teria providenciado a seleção dos assentos no momento da compra, e sim no momento do embarque, momento em que já não era mais possível se sentarem "lado a lado". Para isso, eles deveriam ter realizado uma "pré-reserva".

O juiz que proferiu a decisão entendeu que a empresa não provou ter dado todas as informações sobre o procedimento de escolha aos consumidores, e não tentou amenizar ou providenciar algo que os satisfizesse. Para fixar o valor do dano moral, levou em consideração a situação do motivo de viagem do casal, pois os autores estavam retornando de lua de mel, considerado "um plus necessário a ser considerado na função reparatória do dano moral".

O PESO DO CARGO

Na justificativa quanto ao cargo do autor do processo, a decisão enfatizou o cargo do juiz. "Pelo fato do autor varão exercer o cargo e a função de magistrado (cuja postura na vida pública é por demais fiscalizada, de estar sob constante vigilância social, não simples, mas exacerbada, de ter que apresentar-se irrepreensível na vida pública para com a sociedade, de estar sob constante olhar da sociedade para com o magistrado, quando não, os juízes, são punidos previamente e severamente por simplesmente fato de "aparências de erro", agora um, aqui neste feito, como vítima, também deva merecer destaque e diferenciação no quantum a ser fixado), considerando as condições econômicas de todas as partes envolvidas, o grau de culpa da requerida, a extensão dos danos, afigura-se razoável e proporcional para a indenização do dano moral causado aos autores, de modo a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a autora e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o autor".

A empresa também foi condenada a restituir aos autores a quantia de R$ 171,05 pela compra dos assentos. De acordo com o andamento processual, em fevereiro a empresa apresentou recurso questionando a decisão.

IGUALDADE

Para o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Rodrigo Rossoni, o teor da decisão judicial demonstra um privilégio dado ao cidadão somente em função de seu cargo.

"O tratamento desigual é absurdo, do ponto de vista da Constituição, que preconiza que somos todos iguais perante a lei. Se houve o mesmo dano a ambos, por que haveria indenização diferenciada? Fica a sensação de que o mero pertencimento a uma corporação concederia privilégios a qualquer pessoa", avalia.

SEM COMENTÁRIOS

Procurado pela reportagem, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) informou que tanto a instituição quanto o magistrado que proferiu a decisão não podem expressar opinião sobre votos ou sentenças de juízes, conforme vedação da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman). A reportagem também tentou contato com a Associação dos Magistrados do Espírito Santo (Amages), mas não teve retorno.

A LATAM Airlines Brasil informou que só se manifestará nos autos do processo.

OUTRO CASO