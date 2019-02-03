Jair Bolsonaro parabeniza Davi Alcolumbre por vitória no Senado

O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) como novo presidente do Senado Federal.
Em nota pública, ele escreveu que a vitória do senador consolida a "tradição democrática" e os compromissos com os "anseios do povo e com o melhor interesse do Brasil".
Principal articulador do Palácio do Planalto da candidatura de Alcolumbre, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, citou trecho da Bíblia ao comemorar a vitória do aliado.
"Davi respondeu: 'Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, que você desafiou'", escreveu.