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Presidência do Senado

Jair Bolsonaro parabeniza Davi Alcolumbre por vitória no Senado

Em nota pública, ele escreveu que a vitória do senador consolida a "tradição democrática"

Publicado em 

02 fev 2019 às 21:35

Publicado em 02 de Fevereiro de 2019 às 21:35

Bolsonaro está em hospital onde foi submetido a cirurgia que foi concluída com êxito Crédito: Reprodução
O presidente Jair Bolsonaro parabenizou a vitória de Davi Alcolumbre (DEM-AP) como novo presidente do Senado Federal.
Em nota pública, ele escreveu que a vitória do senador consolida a "tradição democrática" e os compromissos com os "anseios do povo e com o melhor interesse do Brasil".
Principal articulador do Palácio do Planalto da candidatura de Alcolumbre, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, citou trecho da Bíblia ao comemorar a vitória do aliado.
"Davi respondeu: 'Você vem contra mim com espada, lança e dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, que você desafiou'", escreveu.

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