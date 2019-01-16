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Assassinato em Vitória

Institutos vão pagar pensão por morte de ex-governador à Rita Camata

Gerson Camata recebia aposentadoria de dois extintos institutos, o de Previdência dos Deputados Estaduais (IPDE) e o de Previdência dos Congressistas (IPC)

Publicado em 16 de Janeiro de 2019 às 17:06

Publicado em 

16 jan 2019 às 17:06
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa publicou, nesta terça-feira (15), no Diário Oficial, a concessão de pensão por morte do ex-governador Gerson Camata à sua esposa, a ex-deputada federal Rita Camata (PSDB).
A ex-deputada Rita Camata, viúva de Gerson Camata, é amparada na saída do cemitério Crédito: Fábio Vicentini
O benefício será pago com data retroativa a 8 de janeiro. Deputado estadual no início da década de 1970, Gerson Camata recebia R$ 7,2 mil de aposentadoria do extinto Instituto de Previdência dos Deputados Estaduais (IPDE), desconsiderando os descontos.
Segundo a Assembleia, a pensão de Rita corresponderá à metade desse valor, cerca de R$ 3,6 mil.
Gerson Camata também recebia aposentadoria do Senado, pelo extinto Instituto de Previdência dos Congressistas (IPC). O benefício era integral, de R$ 33,7 mil, brutos.
> Ameaças fizeram Gerson Camata ficar recolhido em casa, diz Rita
Conforme explicou o Senado Federal, o regime de aposentadoria e pensões dos senadores e ex-senadores é regido pela Lei 9.506, de 1997. Segundo o artigo 3º dessa lei, “em caso de morte do segurado, seus dependentes perceberão pensão correspondente ao valor dos proventos de aposentadoria que o segurado recebia”.
Portanto, Rita Camata também deverá ter direito à pensão do Senado.
> Assassino já falava em matar Gerson Camata, dizem testemunhas

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