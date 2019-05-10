Haddad em Vitória: "A direita tem alergia à educação"

Fernando Haddad em trio na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) Crédito: Rita Benezath

PT à Presidência da República em 2018, Fernando Haddad criticou, nesta quinta-feira (09), em Vitória, os cortes - ou contingenciamento - na área da Educação pelo governo Jair Bolsonaro (PSL). Candidato derrotado doà Presidência da República em 2018,criticou, nesta quinta-feira (09), em Vitória, os- ou contingenciamento - na área da Educação pelo governo).

"Todo mundo que conhece a história do Brasil sabe que a educação superior é um problema para a direita, para governos conservadores ou reacionários. Pode prestar atenção. A direita tem alergia à educação, sobretudo superior, porque é ali que a pessoa desenvolve um senso crítico sobre as coisas e ganha autonomia. A autonomia não combina com a extrema direita. A extrema direita tem dificuldade em formar pessoas autônomas, que pensam com a própria cabeça", afirmou Haddad.

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Ele também foi ministro da Educação no governo Lula. O ex-presidente, aliás, foi defendido pelo correligionário no ato do qual Haddad participou, na Ufes. Para o ex-ministro, também ex-prefeito de São Paulo, não há provas contra Lula, condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro e preso desde abril de 2018.

Ato político de Haddad em Vitória Crédito: Divulgação | PT

A JUSTIÇA TAMBÉM ERRA

recente decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) não foi propriamente um julgamento. “Se recusou a discutir provas. Lamento contrariar uma decisão judicial. Mas a Justiça também erra”, afirmou. “Toda corrupção exige que seja dito o que a pessoa fez. Isso não está no processo”. Haddad diz, ainda, que a(STJ) não foi propriamente um julgamento. “Se recusou a discutir provas. Lamento contrariar uma decisão judicial. Mas a Justiça também erra”, afirmou.

O próprio presidente Lula, momentos antes de ser preso pelo caso do triplex, disse não haver provas contra ele. Questionado sobre a condenação de Lula no Tribunal Regional Federal (TRF-4) e a manutenção da decisão no STJ, Haddad disparou: “nada mudou desde que a sentença foi proferida”, diz.