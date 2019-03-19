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EUA

Há muita fake news no Brasil, diz Bolsonaro a emissora americana

Segundo Bolsonaro, a mídia tem usado declarações "sem contexto" para criticá-lo

Publicado em 

19 mar 2019 às 09:36

Publicado em 19 de Março de 2019 às 09:36

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 19, que a população brasileira já não acredita mais na mídia tradicional, que estaria "dominada" pelo viés ideológico de esquerda. "Há muita fake news circulando no Brasil", declarou em entrevista à emissora americana FoxNews.
Segundo Bolsonaro, a mídia tem usado declarações "sem contexto" para criticá-lo. Sobre as alegações de que seria homofóbico, misógino e racista, o presidente respondeu: "Se fosse tudo isso, não teria sido eleito presidente". "Não tenho nada contra homossexuais, mulheres, não sou xenófobo, mas quero manter minha casa em ordem", acrescentou.
Questionado sobre as investigações do assassinato da vereadora Marielle Franco (PSOL), Bolsonaro afirmou não saber que Ronnie Lessa - polícia militar que está preso sob suspeita de ter executado a parlamentar - morava em seu condomínio. "A mídia, que sempre me criticou, tenta estabelecer uma conexão direta, mas nunca vi esse senhor no meu condomínio", disse.
O presidente brasileiro acrescentou que "nunca tinha ouvido falar" sobre Marielle até a vereadora ser assassinada, há um ano.

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