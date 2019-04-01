Governo negocia investimento da Petrobras em leilão em Israel

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se encontrou neste domingo (31) com o seu homólogo israelense, Yuval Steinitz. Durante o encontro, trataram de uma possível participação da Petrobras no segundo leilão de gás natural e exploração de óleo em duas áreas licitadas pelo país, informou o MME, em nota oficial.

Bento Albuquerque Crédito: Agência Senado

Segundo o ministério brasileiro, esse é o segundo encontro dos dois. O primeiro aconteceu nos Estados Unidos, neste mês, durante o evento Cera Week 2019.

Além da concorrência, os ministros discutiram neste domingo a assinatura de três protocolos de cooperação: um na área de exploração de óleo e gás em águas profundas; outro relativo à regulação, envolvendo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); e outro relativo à cibersegurança, voltada para o setor de energia.