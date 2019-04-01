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Petróleo

Governo negocia investimento da Petrobras em leilão em Israel

Para ter recursos para investir na região, a empresa tem se desfeito de ativos em outras áreas no Brasil

Publicado em 31 de Março de 2019 às 23:31

Publicado em 

31 mar 2019 às 23:31
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, se encontrou neste domingo (31) com o seu homólogo israelense, Yuval Steinitz. Durante o encontro, trataram de uma possível participação da Petrobras no segundo leilão de gás natural e exploração de óleo em duas áreas licitadas pelo país, informou o MME, em nota oficial.
Bento Albuquerque Crédito: Agência Senado
Segundo o ministério brasileiro, esse é o segundo encontro dos dois. O primeiro aconteceu nos Estados Unidos, neste mês, durante o evento Cera Week 2019.
Além da concorrência, os ministros discutiram neste domingo a assinatura de três protocolos de cooperação: um na área de exploração de óleo e gás em águas profundas; outro relativo à regulação, envolvendo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP); e outro relativo à cibersegurança, voltada para o setor de energia.
Procurada, a Petrobras informou que não irá comentar a informação do MME de que pode participar de leilão em Israel. Nos últimos anos, a Petrobras encolheu sua presença no exterior para concentrar no mercado interno, principalmente no pré-sal, que é o foco do seu plano estratégico. Para ter recursos para investir na região, a empresa tem se desfeito de ativos em outras áreas no Brasil.

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