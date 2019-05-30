Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por produtividade

Governo do ES paga R$ 1,4 milhão em bônus a auditores fiscais

Poder Executivo garante que bonificação ajuda a aumentar a arrecadação do Estado. Verba extra de R$ 6,5 mil a auditores foi paga graças a lei de 2018
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

30 mai 2019 às 01:20

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 01:20

Rogelio Pegoretti explicou que bonificação por resultado é medida de gestão Crédito: Vitor Jubini
O governo do Estado começou a pagar, em abril, bônus por desempenho aos auditores fiscais do Estado. Ao todo, 226 profissionais tiveram direito a R$ 6,5 mil a mais, o que representou R$ 1,4 milhão extras. O Poder Executivo argumenta que a bonificação é necessária e só foi paga porque metas foram alcançadas.
Foi a primeira vez que houve o pagamento, autorizado por uma lei estadual proposta ainda em 2018, pelo governo passado. Outra bonificação deve ser oferecida à categoria em meados de agosto, a depender do cumprimento das metas.
Todos os auditores ativos, não cedidos a outros órgãos ou afastados por dez dias ou mais, receberam a bonificação, no valor máximo. As metas, de acordo com o atual secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti, são globais. É por isso que todos os auditores aptos foram remunerados pela produtividade.
De acordo com dados disponíveis no Portal da Transparência, auditores fiscais da Receita estadual ganharam em média, em abril, R$ 16,8 mil, com descontos.
Ainda de acordo com o chefe da pasta, a primeira distribuição de bônus ocorreu por conta do crescimento da receita e do incremento nas auditorias realizadas no segundo semestre de 2018. A elevação foi expressiva, quando comparada com o mesmo período de 2017.
Conforme os dados apresentados por Pegoretti, de um semestre a outro, a arrecadação de ICMS cresceu na casa dos R$ 600 milhões, em universo de R$ 5 bilhões. E as auditorias passaram de 1.551 para 2.512, um crescimento de 62%.
"Sou muito favorável a esse tipo de pagamento, que é remunerar o servidor pelo desempenho. É uma forma de incentivar uma maior produtividade dele e o aumento do resultado do trabalho. O serviço público precisa se modernizar. E é positivo remunerar conforme o trabalho", afirmou.
Esse tipo de bonificação costuma render debates, como explica José Simões, professor de Gestão Pública do Ibmec.
"Há argumentos para os dois lados. Um deles é o de que o servidor passou no concurso público para aquilo e já é remunerado. Se alguém foi contratado para isso, para que vou pagar de novo? Geralmente, é feito para aumentar a arrecadação. Mas, se aumenta muito a produtividade, significa o quê? A fiscalização não estava sendo bem feita antes? Eu entendo que não cabe", comentou.
O secretário da Fazenda discorda, claro, do argumento de que a bonificação por produtividade seja pagar a mais a um servidor pelo próprio trabalho.
"Por que um vendedor de loja recebe uma comissão pelas vendas? É para motivação, uma energia a mais para tirar a pessoa do lugar comum. Bonificação por resultado é medida de gestão amplamente usada na inciativa privada, inclusive para quem ganha altos salários. Nas grandes empresas, multinacionais, as bonificações, às vezes, são milionárias", frisou.
PROCESSO
O pagamento de bônus aos auditores fiscais é alvo de processo no Tribunal de Contas do Estado (TCES), movido pela Associação dos Auditores de Controle Externo (Ascontrol). Em 29 de abril, o pedido para suspender a lei de maneira cautelar foi indeferido. O processo continua em tramitação no TCES.
O tribunal também tentou aplicar um sistema de pagamento de bônus aos seus servidores, por meio de projeto enviado à Assembleia Legislativa, em março deste ano. Os deputados decidiram retirar o projeto de pauta enquanto o Supremo Tribunal Federal (STF) analisa a constitucionalidade desse tipo de benefício.
ENTENDA
O projeto
Bonificação
A Lei 10.824/2018 é oriunda de projeto apresentado pelo governo do Estado em abril do ano passado. Ela "institui o Programa de Garantia e Otimização da Receita Tributária Estadual".
Produtividade
Entre os principais pontos da lei, o pagamento de bonificação por produtividade aos auditores fiscais, quando são batidas metas de arrecadação e fiscalização.
Globais
O secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti, explicou que as metas são globais. Por isso, em abril, referentes ao mês de competência, foram pagos os mesmos valores aos 226 auditores.
Teto salarial
O governador
Um servidor público não pode receber mais do que os R$ 22,9 mil pagos ao governador do Estado.
Descontos
Por isso, apesar dos R$ 6,5 mil de bônus aos servidores, não quer dizer que eles tenham recebido o valor integralmente.
Processo
A bonificação é questionada no Tribunal de Contas. Não há previsão sobre quando o caso será analisado em plenário.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

rogelio pegoretti
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como a socialização com outras pessoas pode fazer você se sentir melhor
Seis PMs envolvidos no caso da morte de duas mulheres em Cariacica foram afastados
MPES defende afastamento de PMs por omissão em assassinato de casal em Cariacica
Imagem de destaque
Sym ADXTG 150 inaugura conceito crossover entre as scooters

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados