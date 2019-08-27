Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Amazônia

'Governo do ES é contrário à política ambiental federal', diz secretário

Tyago Hoffmann defendeu que a floresta não pode ser destruída para receber plantações e gado

Publicado em 26 de Agosto de 2019 às 22:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2019 às 22:41
Imagem de 17 de agosto de 2019 mostra um incêndio na Amazônia, no Tocantins Crédito: Dida Sampaio/Agência Estado
O secretário de Governo do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, afirmou na tarde desta sexta-feira (23) que o governo do Estado é "radicalmente contra" as políticas ambientais que vêm sendo adotadas pelo Executivo federal. Ao ser questionado a respeito do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em relação às queimadas na Amazônia, que vem minando a imagem do país no exterior,  Hoffmann foi categórico. O Estado se posiciona a favor de uma política ambiental que respeite a Amazônia. Não dá para tratar com uma política ambiental como a que vem sendo feita pelo governo federal, defendeu.
> Como os impactos das queimadas na Amazônia afetam os moradores do ES? 
O secretário deu a declaração em entrevista sobre o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece neste fim de semana no Palácio Anchieta, em Vitória. Hoffmmann ainda disse que a Amazônia é um patrimônio brasileiro e mundial e que é preciso debater a sua 
Essa matéria foi escrita por Ana Clara Morais, do Curso de Residência Crédito: Divulgação
preservação, para não deixar que o território simplesmente seja destruído. Não podemos deixar a
Amazônia acabar para receber plantações e gado
, afirmou.
REUNIÃO DE GOVERNADORES
O tema da preservação da Amazônia não está na pauta dos assuntos que serão discutidos pelos governadores dos Estados das regiões Sul e Sudeste no encontro do Cosud
Mas Hoffmann não descarta a possibilidade do grupo se posicionar sobre o assunto. A pauta foi definida há muitos meses, nos últimos encontros do consórcio, e por isso esse assunto não está previsto, mas se vier a tona, o Espírito Santo se posicionará favorável à defesa da floresta. Caso os Estados estejam com posicionamento semelhante, podemos colocar na carta de Vitória alguma manifestação sobre o tema, finalizou.
>Protestos em defesa da Amazônia acontecem na Europa e na Ásia
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Picanha suína: 7 receitas fáceis para o sábado
Vista aérea do Bairro da Penha, em Vitória
Briga entre ex-casal termina com homem gravemente ferido em Vitória
Skate em Vitória
Evento gratuito de skate movimenta Vitória com música e pôr do sol em Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados