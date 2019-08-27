'Governo do ES é contrário à política ambiental federal', diz secretário

O secretário de Governo do Espírito Santo, Tyago Hoffmann, afirmou na tarde desta sexta-feira (23) que o governo do Estado é "radicalmente contra" as políticas ambientais que vêm sendo adotadas pelo Executivo federal. Ao ser questionado a respeito do posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (PSL) em relação às queimadas na Amazônia, que vem minando a imagem do país no exterior, Hoffmann foi categórico. O Estado se posiciona a favor de uma política ambiental que respeite a Amazônia. Não dá para tratar com uma política ambiental como a que vem sendo feita pelo governo federal, defendeu.
O secretário deu a declaração em entrevista sobre o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece neste fim de semana no Palácio Anchieta, em Vitória. Hoffmmann ainda disse que a Amazônia é um patrimônio brasileiro e mundial e que é preciso debater a sua
preservação, para não deixar que o território simplesmente seja destruído. Não podemos deixar a
, afirmou.
REUNIÃO DE GOVERNADORES
O tema da preservação da Amazônia não está na pauta dos assuntos que serão discutidos pelos governadores dos Estados das regiões Sul e Sudeste no encontro do Cosud.
Mas Hoffmann não descarta a possibilidade do grupo se posicionar sobre o assunto. A pauta foi definida há muitos meses, nos últimos encontros do consórcio, e por isso esse assunto não está previsto, mas se vier a tona, o Espírito Santo se posicionará favorável à defesa da floresta. Caso os Estados estejam com posicionamento semelhante, podemos colocar na carta de Vitória alguma manifestação sobre o tema, finalizou.