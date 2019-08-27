'Governo do ES é contrário à política ambiental federal', diz secretário

O secretário deu a declaração em entrevista sobre o Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud), que acontece neste fim de semana no Palácio Anchieta, em Vitória. Hoffmmann ainda disse que a Amazônia é um patrimônio brasileiro e mundial e que é preciso debater a sua

O tema da preservação da Amazônia não está na pauta dos assuntos que serão discutidos pelos governadores dos Estados das regiões Sul e Sudeste no

Mas Hoffmann não descarta a possibilidade do grupo se posicionar sobre o assunto. A pauta foi definida há muitos meses, nos últimos encontros do consórcio, e por isso esse assunto não está previsto, mas se vier a tona, o Espírito Santo se posicionará favorável à defesa da floresta. Caso os Estados estejam com posicionamento semelhante, podemos colocar na carta de Vitória alguma manifestação sobre o tema, finalizou.