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Convocações extraordinárias

Governo Casagrande libera R$ 1,7 milhão para indenizações a PMs

De acordo com a Polícia Militar, a verba é para suprir despesas dos servidores em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas de trabalho ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens e alimentação.

Publicado em 09 de Abril de 2019 às 03:11

Natalia Devens

Natalia Devens

Publicado em 

09 abr 2019 às 03:11
Crédito: Divulgação
O governo liberou nesta segunda-feira (08) R$ 1,75 milhão para a Polícia Militar, para custear convocações extraordinárias dos policiais.
O recurso para indenizações e restituições foi disponibilizado por meio da abertura de um crédito suplementar, por decreto, com recursos da reserva de contingência do governo.
De acordo com a PM, a verba é para suprir despesas dos servidores em virtude de convocações extraordinárias fora de suas escalas de trabalho ou especiais de serviço, com ou sem deslocamento para outro município, incluindo gastos com viagens e alimentação.
Denominada “Indenização Suplementar de Escala Operacional (ISEO)”, o recurso foi criado por uma lei estadual, de 2012, e regulamentada por decreto, de 2013.

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