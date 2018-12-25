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Acidente

Governadora mexicana morre em acidente de helicóptero

Presidente Andrés Manuel López Obrador deu ordens de iniciar imediatamente as investigações sobre o caso

Publicado em 

25 dez 2018 às 10:42

Publicado em 25 de Dezembro de 2018 às 10:42

Governadora de estado mexicano Martha Erika Alonso, morre em acidente de helicóptero Crédito: Divulgação
A governadora do Estado mexicano de Puebla, Martha Erika Alonso, e seu marido, o senador Rafael Moreno Valle, morreram em um acidente de helicóptero na segunda, 24. Uma "aparente falha ainda não especificada" foi a causa da queda, segundo o secretário de Segurança Pública e Proteção Cidadã do México, Alfonso Durazo.
O presidente, Andrés Manuel López Obrador, deu instruções de iniciar imediatamente as investigações correspondentes, assim como de outorgar os apoios necessários tanto ao governo estadual como aos parentes, disse Durazo em uma coletiva.  
 
Além da governadora e seu marido, estavam no helicóptero o capitão Roberto Pope e o primeiro oficial Marco Antonio Pavera. Especula-se que havia um quinto passageiro.
 
A queda aconteceu no povoado de Santa María de Coronango, a alguns quilômetros ao norte do Aeroporto Internacional de Puebla.
 
 
O acidente aconteceu 10 minutos depois da decolagem, no heliporto El Triángulo de las Almas, com destino à Cidade do México. O helicóptero pertence à empresa Serviços Aéreos do Planalto e contava com permissão vigente.
Casal de políticos
Martha Erika Alonso foi a primeira mulher a governar Puebla. Ela havia assumido o cargo há 10 dias, após uma eleição conturbada.
Alonso, que era membro da sigla de centro-direita Partido Ação Nacional (PAN), foi acusada pelo partido do atual presidente, o Movimento da Regeneração Nacional (Morena), de roubar as eleições.
Já Rafael Moreno Valle era considerado um político em ascensão no PAN. Ele foi governador de Puebla entre os anos de 2011 e 2017 e era cotado para ser cadidato à Presidência. /EFE e NYT

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