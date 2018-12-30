Governador eleito de Minas cancela ida à posse de Bolsonaro

O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), desistiu de participar da posse de Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 1º. O motivo alegado pela assessoria de Zema é a falta de um voo de carreira que faça a tempo o percurso entre Belo Horizonte, onde ele toma posse pela manhã, e Brasília, onde a cerimônia deve começar às 15 horas.
Zema poderia usar uma aeronave do Estado, mas quer evitar gastos extras. Minas enfrenta uma das maiores crises fiscais da sua história.
O futuro governador mineiro foi eleito com o discurso sobre a necessidade de austeridade nas contas públicas, bem como a associação com a imagem de Bolsonaro ainda no primeiro turno.