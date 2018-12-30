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Corte de gastos

Governador eleito de Minas cancela ida à posse de Bolsonaro

Zema poderia usar uma aeronave do Estado, mas quer evitar gastos extras. Minas enfrenta uma das maiores crises fiscais da sua história.

Publicado em 30 de Dezembro de 2018 às 17:41

Publicado em 

30 dez 2018 às 17:41
Romeu Zema (Novo), governador eleito de Minas Gerais Crédito: Reprodução/Facebook
O governador eleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), desistiu de participar da posse de Jair Bolsonaro nesta terça-feira, 1º. O motivo alegado pela assessoria de Zema é a falta de um voo de carreira que faça a tempo o percurso entre Belo Horizonte, onde ele toma posse pela manhã, e Brasília, onde a cerimônia deve começar às 15 horas.
Zema poderia usar uma aeronave do Estado, mas quer evitar gastos extras. Minas enfrenta uma das maiores crises fiscais da sua história.
O futuro governador mineiro foi eleito com o discurso sobre a necessidade de austeridade nas contas públicas, bem como a associação com a imagem de Bolsonaro ainda no primeiro turno.

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