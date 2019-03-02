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Morte do neto

Gilmar Mendes liga para Lula, que reage aos prantos no velório

Ministro do STF afirmou que ele e a mulher, Guiomar, lamentavam muito a tragédia. "Estamos rezando por você. Que você tenha força", disse Gilmar. Lula agradeceu

Publicado em 

02 mar 2019 às 15:43

Publicado em 02 de Março de 2019 às 15:43

Ex-presidente Lula chegando ao cemitério Parque da Colina, em São Bernardo do Campo, para acompanhar o velório de seu neto Arthur Araújo Lula da Silva, de 7 anos, na manhã deste sábado Crédito: RICARDO GALHARDO/ESTADÃO CONTEÚDO
O ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), telefonou para o ex-presidente Lula neste sábado (2) para apresentar condolências pela morte do neto dele, Arthur, que morreu aos 7 anos vítima de meningite.
O magistrado afirmou que ele e a mulher, Guiomar, lamentavam muito a tragédia. "Estamos rezando por você. Que você tenha força", disse Gilmar. Lula agradeceu.
> Meningite: uma doença silenciosa que pode matar
E começou a chorar, a ponto de não conseguir dizer mais nada. Gilmar também chorava, e a conversa teve que ser interrompida. Um dos amigos do petista, que estava ao lado dele, pegou o telefone e terminou a conversa com Mendes.
Mais cedo, o ministro tinha conversado com Fábio Luís, um dos filhos de Lula. "Nós que somos pais e avôs sabemos avaliar a dor desse momento", disse o ministro, pedindo que Fábio Luís desse um abraço no pai em seu nome, caso não conseguisse conversar com o ex-presidente. Gilmar Mendes tem dois filhos e dois netos.
De acordo com relatos, Fábio Luís ficou surpreso e emocionado com o telefonema. "Muito bacana, muito bacana", disse a um amigo que abraçou logo depois.

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