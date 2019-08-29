Funcionário pago por prefeitura trabalhou 6 anos na casa de Luiz Paulo

Luiz Paulo Vellozo Lucas, ex-prefeito de Vitória e diretor-presidente do Instituto Jones dos Santos Neves Crédito: Diego Alves/Divulgação

Prefeitura de Vitória que trabalhou na casa do então prefeito entre 1998 e 2004 contou, em depoimento, que jamais atuou em outro local enquanto foi contratado pela companhia. O funcionário de uma empresa terceirizada daque trabalhou na casa do então prefeito Luiz Paulo Vellozo Lucas (PPS)contou, em depoimento, que jamais atuou em outro local enquanto foi contratado pela companhia.

Instituto Jones dos Santos Neves, teve a condenação por improbidade administrativa confirmada pela 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) na última terça-feira (29). Luiz Paulo, hoje diretor-presidente do, teveconfirmada pela 2ª Câmara Cível dona última terça-feira (29).

Oficialmente, o funcionário prestava serviços em uma área relativamente distante da Ilha do Boi, endereço do então prefeito. "Embora conste do seu contracheque a informação de que prestava serviços no Parque Moscoso, verifica-se que ele nunca laborou neste local", registrou o desembargador relator do caso, Fernando Estevam Bravin Ruy.

Parte do depoimento do trabalhador foi transcrita no voto e revela as atividades diárias dele: "que como era pessoa de confiança chegou a 'olhar as crianças' assim como cuidar dos cachorros, dando ração, a pedido da esposa do senhor Luiz Paulo; que também limpava o jardim na parte da frente".

E, para isso, recebia pagamentos da empresa, que, por sua vez, contava com verbas dos cofres públicos. "No contracheque do depoente recebia de R$ 800,00 a R$ 1.000,00 pagos diretamente pela Serves através de contracheque; que não recebia nenhum valor diretamente do Sr. Luiz Paulo", consta, ainda, no depoimento. À empresa não foram imputados atos de improbidade.

"O cargo de prefeito não confere ao seu ocupante a disponibilização de um porteiro para vigiar a entrada e saída de pessoas da sua residência, sobretudo quando este funcionário é contratado por uma empresa terceirizada que presta serviços para a municipalidade", escreveu o relator, no voto.

"Fosse constitucional, legal ou moral (...) não seria preciso dissimular no contracheque que os serviços eram cumpridos em um local público (Parque Moscoso" Fernando Estevam Bravin Ruy - desembargador - Cargo do Autor

A condenação em primeira instância saiu em 2016. Luiz Paulo deve pagar multa de R$ 50 mil, ressarcir a prefeitura em valor ainda a ser calculado, e teve os direitos políticos suspensos por 8 anos.

Após um recurso da defesa do ex-prefeito, a 2ª Câmara Cível do TJES decidiu excluir apenas uma das punições definidas em 2016: a perda da função pública.

LEI DA FICHA LIMPA ESTADUAL

Gazeta Online avaliam que, por estar inelegível (com a suspensão dos direitos políticos), o ex-prefeito poderia ser enquadrado na Lei da Ficha Limpa estadual e, assim deveria ser exonerado pelo governo do Estado. O Instituto Jones é vinculado à secretaria de Estado de Planejamento. Mas especialistas em Direito Administrativo e Eleitoral consultados peloavaliam que, por estar inelegível (com a suspensão dos direitos políticos),e, assim deveria ser exonerado pelo governo do Estado. O Instituto Jones é vinculado à secretaria de Estado de Planejamento.

A Secretaria de Estado de Governo informou que ainda vai avaliar o caso: "A Secretaria de Estado de Governo informa que ainda não tem conhecimento desta decisão judicial e que assim que a conhecer, o caso será analisado e haverá uma avaliação sobre quais as providências cabíveis".

SERVIÇOS REGULARES

Advogado de Luiz Paulo, Henrique Herkenhoff diz que o funcionário da empresa terceirizada prestou serviços regularmente na casa do então prefeito de Vitória como segurança.

"O caso não tem nada de irregular. Optou-se por uma vigilância armada privada, por recomendação da assessoria da Polícia Militar. Tinha um adido da PM na prefeitura que recomendou que ele tivesse uma segurança. Se o Tribunal de Justiça entende que essa segurança não deveria ter sido feita, embora tenha sido de boa-fé, isso não é improbidade", afirmou.

Quando trabalhou como segurança estava protegendo o preito a serviço da prefeitura. Quando ele quis contratá-lo para serviços pessoais, ele deixou de ser custeado pela prefeitura e o contratou com carteira assinada, muito antes de qualquer processo ou denúncia", frisou.

"MEU AMIGO"

Nesta quinta-feira (29), Luiz Paulo publicou um texto no Facebook em que relata que contratou os serviços do funcionário como caseiro, mas que ele mesmo arcou com a remuneração:

"Quando assumi a Prefeitura de Vitória, há 22 anos atrás, fui morar numa casa alugada na Ilha do Boi. Era casado e tinha três filhos de 4 a 14 anos de idade. Tinha dois policiais militares designados para a segurança. Durante o dia era sempre acompanhado por eles. Não queria policiais nem viatura policial na minha casa à noite. Pedi apenas um vigia noturno desarmado. A empresa terceirizada fazia a segurança patrimonial da prefeitura colocou um funcionário como vigia que chegava a noitinha saia pela manhã. Foi assim que conheci o Zé Carlos.

Minha família e eu, até nosso cachorro Guga, nos afeiçoamos ao vigia Zé Carlos, um baiano boa praça, educado e prestativo. Não demorou muito até que ficou claro que Zé Carlos poderia ser muito mais importante para nossa família como caseiro do que como vigia.

Ele está comigo até hoje. É mais que um empregado é um amigo. Me ajuda a fazer caldo de feijão nas festas de aniversário e se especializou em fazer o melhor acarajé de Vitória que eu sirvo orgulhosamente aos amigos mais chegados. Ele está perto de se aposentar e já me disse que vai voltar pra Bahia pra curtir os netos.