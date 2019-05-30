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Processo

'Falei a verdade', diz Luiz Durão, acusado de estupro, após audiência

O processo é sigiloso. O teor do depoimento do político ainda não é conhecido. Ele nega ter cometido crime, de acordo com a defesa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2019 às 18:44

Publicado em 30 de Maio de 2019 às 18:44

Luiz Durão e o advogado no Fórum da Serra antes de audiência Crédito: Carlos Alberto Silva | GZ
Após cerca de 50 minutos, chegou ao fim a audiência do ex-deputado estadual Luiz Durão (PDT) no processo no qual ele é réu por estupro. "Estou tocando (a vida), né?!", disse, ao deixar o Fórum Criminal, em Serra Sede. "Falei a verdade", comentou, sem dar entrevista.
A audiência ocorreu no início da tarde desta quinta-feira (30). O processo é sigiloso. O teor do depoimento do político ainda não é conhecido. Por meio da defesa, ele nega ter cometido crime. 
> "Calma, vai ser rápido", disse Durão, preso por estupro, a adolescente
Com o depoimento de Durão, encerra-se a fase de instrução. O processo passa agora para a etapa das alegações finais.
Defesa, acusação e assistência de acusação vão oferecer suas respectivas manifestações finais.
Em seguida, caberá à juíza do caso, Letícia Maia Saúde, da 2ª Vara Criminal da Serra sentenciar o processo.
O CASO
Luiz Durão foi preso no dia 4 de janeiro deste ano ao ser flagrado deixando um motel, na Serra, na companhia da garota e permaneceu cerca de 40 dias detido. No período, ele ficou no Quartel do Corpo de Bombeiros. Advogado, o ex-deputado teve direito a cela especial.
> Veja o perfil do deputado estadual Luiz Durão, preso por estupro no ES
Segundo denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e aceita pela Justiça, o ex-parlamentar praticou o crime de estupro de forma premeditada. O órgão ministerial também considerou como agravante, na denúncia, o fato de o político ter "convivência no âmbito" da família da menina.

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