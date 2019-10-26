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Corrupção

Ex-prefeito de Viana, José Luiz Balestrero é preso por desvio de dinheiro

Balestrero, que teve mandato cassado em 1999,  foi preso na manhã deste sábado (26) no município

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 16:14
Ex-prefeito de Viana, José Luiz Balestrero Crédito: G1 | Reprodução
O ex-prefeito de Viana, José Luís Pimentel Balestrero, foi preso na manhã deste sábado (26), em Vila Bethânia, também em Viana, sendo encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica. 
Balestrero, que foi detido pela Polícia Civil,  teve o mandado de prisão expedido pela 2° Câmara Criminal de Vitória pelo crime de responsabilidade de prefeito, previsto no decreto 201 do Código Penal, sob acusação de apropriação de bens e rendas municipais em benefício próprio, ou seja: acusação de desvio de dinheiro público. Atualmente ele trabalha como médico. 
Após a detenção,  José Balestrero foi avaliado pelo Departamento Médico Legal (DML) e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

HISTÓRICO RUIM

Em 1999, o então prefeito José Luiz Pimentel Balestrero teve o mandato cassado pela Câmara. Além de assassinatos (do ex-assessor Genildo Maciel de Assis e do presidente da Câmara, João José Barbosa), Balestrero também foi acusado de desvio de verba.

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