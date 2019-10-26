Ex-prefeito de Viana, José Luiz Balestrero é preso por desvio de dinheiro

O ex-prefeito de Viana, José Luís Pimentel Balestrero, foi preso na manhã deste sábado (26), em Vila Bethânia, também em Viana, sendo encaminhado à Delegacia Regional de Cariacica.
Balestrero, que foi detido pela Polícia Civil, teve o mandado de prisão expedido pela 2° Câmara Criminal de Vitória pelo crime de responsabilidade de prefeito, previsto no decreto 201 do Código Penal, sob acusação de apropriação de bens e rendas municipais em benefício próprio, ou seja: acusação de desvio de dinheiro público. Atualmente ele trabalha como médico.
Após a detenção, José Balestrero foi avaliado pelo Departamento Médico Legal (DML) e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
HISTÓRICO RUIM
Em 1999, o então prefeito José Luiz Pimentel Balestrero teve o mandato cassado pela Câmara. Além de assassinatos (do ex-assessor Genildo Maciel de Assis e do presidente da Câmara, João José Barbosa), Balestrero também foi acusado de desvio de verba.