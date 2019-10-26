Ex-prefeito de Viana, José Luiz Balestrero é preso por desvio de dinheiro

Após a detenção, José Balestrero foi avaliado pelo Departamento Médico Legal (DML) e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

Em 1999, o então prefeito José Luiz Pimentel Balestrero teve o mandato cassado pela Câmara. Além de assassinatos (do ex-assessor Genildo Maciel de Assis e do presidente da Câmara, João José Barbosa), Balestrero também foi acusado de desvio de verba.