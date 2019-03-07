Especialistas: vídeo obsceno tira foco de ações prioritárias ao país

O presidente Jair Bolsonaro Crédito: Alan Santos/PR

A oposição fala em representar criminalmente contra o presidente, um aliado vem a público criticar a postura do chefe de Estado, e o jurista responsável por encaminhar a tese que culminou na queda de Dilma Rousseff (PT), Miguel Reale Jr, avalia que a publicação de um vídeo com ato obsceno, pelo presidente da República, pode ensejar a abertura de um processo de impeachment. Nova crise está instalada, é fato. O que causa espécie, porém, é a origem da nova tormenta sobre o governo Bolsonaro. Não veio a reboque de nenhuma grande operação da Polícia Federal ou por ação organizada dos antibolsonaristas, mas dos dedos “tuiteiros” do próprio presidente.

Nesta terça-feira (5), Bolsonaro compartilhou um vídeo que causou polêmica. Nas imagens, feitas no carnaval paulista, aparece um homem dançando após introduzir o dedo no próprio ânus. Um outro rapaz surge urinando na cabeça do que dançava. Nesta quarta-feira (6), o presidente publicou uma pergunta: “O que é golden shower?”. Este é o nome, em inglês, para o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele.

É fácil concluir que não é razoável usar o comportamento isolado de dois indivíduos para estigmatizar um evento tradicional que gera emprego, promove o turismo, movimenta quase R$ 7 bilhões e – por que não? – possibilita um pouco de diversão para um povo que faz por merecer, apesar de tudo.

Essa tendência de se manifestar diuturnamente pelas redes sociais gera crises continuadas para seu governo. Esqueceu o ponto de vista econômico do carnaval, que movimenta a economia, que traz turistas. Gerou uma repercussão imediata e mundial, que pode trazer prejuízos Rogério Baptistini, professor de Sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie

Outro indício do equívoco está no isolamento do ato polêmico. Governadores de Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e outros Estados com alguma tradição carnavalesca não reduziram os dias de festa aos imprevistos de sempre.

O presidente fez acrescentar, nesses primeiros dias de governo, mais um episódio grotesco, típico de republiqueta, de país desinstitucionalizado. Isso vai corroendo a legitimidade que ganhou nas urnas e pode prejudicar a base para apoio a reformas. O presidente está alimentando crises Rogério Baptistini, professor de Sociologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie

No Twitter, Jair Bolsonaro tem 3,5 milhões de seguidores. Os três filhos dele têm cerca de 1 milhão, cada um. Para o professor de Ciência Política da PUC-Rio Ricardo Ismael, os canais seriam melhor utilizados se o clã focasse em questões importantes. Ismael critica não a queixa do presidente sobre excessos do carnaval, mas a maneira como ela foi feita.

Certamente o país tem outros problemas, questões mais urgentes. Essa crítica que ele fez deve ter o apoio de algumas pessoas incomodadas com excessos no carnaval de rua, mas podia ser feita de uma forma. Cria-se uma discussão, enquanto o Brasil precisa debater problemas concretos, que estão todos aí Ricardo Ismael, professor de Ciência Política da PUC-Rio

Nos blocos de rua ou nos desfiles das grandes escolas de samba, Jair Bolsonaro e as ideias que ele defende foram amplamente criticados. O vídeo obsceno pode ter sido para atacar quem o ataca.

FUMAÇA

Há quem suspeite que publicações como essa sobre o carnaval são tática de Bolsonaro para lançar cortina de fumaça para outros problemas mais graves e desgastantes ao presidente e ao governo. Sergio Denicoli discorda.

Não acredito que esse seja o objetivo, mesmo porque o presidente acredita nos projetos que tem enviado ao Congresso e precisa, inclusive, do apoio popular para pressionar os parlamentares a aprová-los. O que está claro é que Bolsonaro ouve o que as redes sociais dizem e acompanha todos os movimentos on-line que envolvem a ele e ao seu governo. Portanto, diante de ataques que sofreu, reagiu de forma a tentar descredibilizar e colocar no mesmo barco os que o criticaram nos dias de folia Sergio Denicoli, diretor da AP/Exata e pós-doutor em comunicação digital

ENTENDA O CASO

A publicação

Vídeo no Twitter

Ao criticar o “que tem virado muitos blocos de rua no carnaval”, Jair Bolsonaro divulgou um vídeo no Twitter, na última terça-feira.

O vídeo

Conteúdo

As imagens foram gravadas no carnaval paulistano. A cena tem um homem dançando após introduzir o dedo no próprio ânus e um outro rapaz surge urinando na cabeça do que dançava.

Golden shower

Nova polêmica

Nesta quarta, o presidente publicou uma pergunta: “O que é golden shower?” Golden shower é o nome, em inglês, para o fetiche de urinar na frente de um parceiro ou sobre ele.

OPINIÃO DA GAZETA