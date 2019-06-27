Entidades repudiam ataque de Marcos do Val a coluna sobre cargos políticos

Marcos do Val é senador da República, eleito em 2018 pelo PPS Crédito: Pedro França/Agência Senado

Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Espírito Santo (Sindijornalistas-ES) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) se manifestaram nesta quarta-feira (26) contra a publicação do senador Gazeta Online. As entidades prestaram solidariedade e apoio ao jornalista. ) e a) se manifestaram nesta quarta-feira (26) contra a publicação do senador Marcos do Val (PPS) nas redes sociais sobre a coluna assinada por Vitor Vogas e publicada pelo. As entidades prestaram solidariedade e apoio ao jornalista.

Em seus perfis nas redes sociais, Do Val questionou a conduta profissional de Vogas, após o jornalista ter publicado o texto " Do Val nomeou sobrinha de Casagrande no gabinete ", com informações relativas às nomeações realizadas pelo senador de parentes ligados a membros do alto escalão do governo estadual.

As entidades destacam que o jornalista, ao escrever a coluna, seguiu os princípios éticos e o dever legal da profissão de informar a sociedade.

Repudiamos toda e qualquer tentativa ou ação que vise a desqualificar o trabalho jornalístico feito de maneira ética e imparcial, como no caso do profissional Sindijornalistas e Fenaj, em nota

"Reiteramos nossa total solidariedade e irrestrito apoio ao jornalista Vitor Vogas, bem como a defesa ampla e irrestrita à liberdade de imprensa", acrescentam.

As entidades ressaltam que o senador finaliza a nota publicada nas redes sociais incentivando a população a ir contra a atuação jornalística: "Estou aqui, tornando claro mais essa guerra que estou participando. Convoco todos vocês Capixabas para nos unirmos e juntos quebramos esse poderoso sistema", afirma Do Val na publicação.

"É muito grave um parlamentar convocar a sociedade contra o trabalho da imprensa. Todo apoio ao trabalho do jornalista Vitor Vogas. Mais uma vez cabe aqui a citação de William Randolph Hearst: 'Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade'. O que incomoda muita gente!", afirmou o coordenador geral do Sindijornalistas, Douglas Dantas.

"Deve-se reforçar que, seguindo os princípios éticos, a coluna do jornalista Vitor Vogas buscou a própria assessoria do senador dando espaço ao contraditório, sendo divulgadas as justificativas sobre as nomeações", complementa o Sindijornalistas e a Fenaj.

O QUE DIZ DO VAL

Procurado pelo Gazeta Online novamente nesta quarta, após sua publicação contra a coluna, o senador afirmou que as nomeações dos servidores do gabinete dele "atenderam a todos os requisitos legais e seguiram critérios rígidos e discricionários, que regem a escolha de cargos comissionados".