Entidades repudiam ataque de Marcos do Val a coluna sobre cargos políticos

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Espírito Santo (Sindijornalistas-ES) e a Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) se manifestaram nesta quarta-feira (26) contra a publicação do senador Marcos do Val (PPS) nas redes sociais sobre a coluna assinada por Vitor Vogas e publicada pelo Gazeta Online. As entidades prestaram solidariedade e apoio ao jornalista.
Em seus perfis nas redes sociais, Do Val questionou a conduta profissional de Vogas, após o jornalista ter publicado o texto "Do Val nomeou sobrinha de Casagrande no gabinete", com informações relativas às nomeações realizadas pelo senador de parentes ligados a membros do alto escalão do governo estadual.
As entidades destacam que o jornalista, ao escrever a coluna, seguiu os princípios éticos e o dever legal da profissão de informar a sociedade.
Repudiamos toda e qualquer tentativa ou ação que vise a desqualificar o trabalho jornalístico feito de maneira ética e imparcial, como no caso do profissional
"Reiteramos nossa total solidariedade e irrestrito apoio ao jornalista Vitor Vogas, bem como a defesa ampla e irrestrita à liberdade de imprensa", acrescentam.
As entidades ressaltam que o senador finaliza a nota publicada nas redes sociais incentivando a população a ir contra a atuação jornalística: "Estou aqui, tornando claro mais essa guerra que estou participando. Convoco todos vocês Capixabas para nos unirmos e juntos quebramos esse poderoso sistema", afirma Do Val na publicação.
"É muito grave um parlamentar convocar a sociedade contra o trabalho da imprensa. Todo apoio ao trabalho do jornalista Vitor Vogas. Mais uma vez cabe aqui a citação de William Randolph Hearst: 'Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade'. O que incomoda muita gente!", afirmou o coordenador geral do Sindijornalistas, Douglas Dantas.
"Deve-se reforçar que, seguindo os princípios éticos, a coluna do jornalista Vitor Vogas buscou a própria assessoria do senador dando espaço ao contraditório, sendo divulgadas as justificativas sobre as nomeações", complementa o Sindijornalistas e a Fenaj.
O QUE DIZ DO VAL
Procurado pelo Gazeta Online novamente nesta quarta, após sua publicação contra a coluna, o senador afirmou que as nomeações dos servidores do gabinete dele "atenderam a todos os requisitos legais e seguiram critérios rígidos e discricionários, que regem a escolha de cargos comissionados".
"Venho esclarecer que as nomeações dos servidores de meu gabinete atenderam a todos os requisitos legais e seguiram critérios rígidos e discricionários, que regem a escolha de cargos comissionados. Reitero que as escolhas foram precedidas de análise de curriculum e entrevista, sendo que nenhuma contratação foi realizada baseada em grau de parentesco de membro do Poder Executivo Estadual, ou de qualquer outra autoridade. Lamento que a matéria veiculada no Jornal A Gazeta tente distorcer a percepção dos fatos ao imputar como indevida ou ilegal, de forma indireta, a escolha de assessores tendo por base seu grau de parentesco com terceiros. Esclareço que não tenho qualquer parente nomeado em cargo em comissão no Governo Estadual, afastando assim qualquer questionamento sobre suposto nepotismo cruzado. Por fim, quanto ao meu desligamento do grupo Rede Gazeta, como consultor de segurança, esclareço que nenhuma irregularidade foi cometida, de minha parte, nos serviços prestados, pois não haviam regras a serem cumpridas de forma clara, visto que o acordo mantido com a empresa era verbal", informa a nota enviada pela assessoria de imprensa do parlamentar.