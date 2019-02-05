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Assembleia Legislativa

Deputados apostam corrida na madrugada para protocolar sessões solenes

Hudson Leal (PRB) protocolou primeiro pedidos para homenagear médicos e advogados. Sessões solenes para essas categorias eram feitas por Hércules Silveira há 12 anos
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

05 fev 2019 às 19:26

Publicado em 05 de Fevereiro de 2019 às 19:26

Deputados apostam corrida na madrugada para protocolar sessões solenes Crédito: Divulgação
Uma "corrida de velocidade" ocorreu nos corredores e no sistema eletrônico da Assembleia Legislativa ainda na madrugada da segunda-feira (04). Deputados estaduais e assessores disputaram quem apresentava primeiro os requerimentos de sessões solenes para homenagear médicos, advogados e policiais.
O deputado Hércules Silveira (MDB) chegou à sede do Legislativo ainda na noite de domingo, por volta das 23 horas, com a assessoria dele. Pretendia requerer as sessões de homenagem para médicos e para advogados, como fazia há 12 anos. Se o sistema eletrônico não funcionasse, pretendia dormir no prédio e fazer o protocolo fisicamente às 7 horas de segunda.
"Em outro ano, eu cheguei aqui às duas horas da manhã para quando o protocolo abrisse, às 7 horas", contou o deputado.
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Desta vez, Hudson Leal (PRB) foi mais rápido – ao menos, a assessoria dele. O requerimento de sessão solene para homenagear o Dia do Médico no dia 18 de agosto foi protocolado exatamente aos 46 segundos do segundo minuto da segunda-feira.
Hudson é médico, assim como Hércules. Mas foi mais rápido também ao pedir para realizar no dia 12 de agosto a sessão solene em homenagem ao Dia do Advogado. O protocolo foi confirmado quando o relógio marcava 0h02m39.
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"Eu indiquei médico porque sou médico. E a dos advogados é porque tenho muitos amigos advogados. No Conselho Regional de Medicina, fiquei dez anos como corregedor. Então, tive muito contato com advogados e aí nasceram muitas relações de amizade. E alguns comentavam que nunca haviam sido homenageados", comentou Hudson Leal.
CHATEADO
Hércules também é advogado, e ficou chateado: "Fui o primeiro a chegar, ainda no domingo à noite. Se ele (Hudson Leal) apresentasse só a dos médicos, não teria problema. Mas a do advogado também... foi coisa desagradável. É totalmente peixe fora d'água, mas tudo bem. Aqui, às vezes, é a lei do mais sabido", disse.
Como alternativa, o emedebista protocolou dois requerimentos de sessões especiais. Um é para debater, no dia 29 de agosto, "o trabalho realizado pela maçonaria no Espírito Santo". A outra visa discutir, em 19 de setembro, "ações de prevenção aos crimes e acidentes de trânsito". À 0h22, ambas já estavam protocoladas.
Cada deputado pode realizar duas sessões solenes e duas sessões especiais por ano. Com elas, exibem prestígio junto a categorias numerosas e com peso político. Aos homenageados costuma ser oferecida uma medalha ou diploma. 
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Capitão Assumção (PSL) apresentou pedido de sessão solene em homenagem ao Dia da Polícia Militar, a ser realizada em 8 de abril. Hora do protocolo: 0h35m11. Ele também foi pessoalmente à Assembleia, na madrugada de segunda, para "vencer a corrida" e ser o primeiro a propor a homenagem.

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