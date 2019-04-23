Defesa de Lula pede que seja intimada para julgamento do triplex

A defesa de Lula apresentou ao Superior Tribunal de Justiça, na noite desta segunda-feira (22), uma petição solicitando que seja intimada sobre a realização do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do “triplex do Guarujá”, que tenta rever sua condenação de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Pouco depois das 20h da segunda, a assessoria de imprensa do STJ confirmou que o caso seria analisado na tarde desta terça-feira, (23).
No documento, os advogados de Lula afirmam que não forma avisados sobre o julgamento e que obtiveram, no gabinete do relator do caso, o ministro Felix Fischer, a informação de que não havia previsão de julgamento do Agravo Regimental na próxima sessão.
A defesa argumenta que os eventos estão “em desconformidade com a garantia constitucional da ampla defesa e das demais garantias fundamentais previstas no Texto Constitucional e nos Tratados Internacionais que o País subscreveu e se obrigou a cumprir”.