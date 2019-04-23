Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Petição

Defesa de Lula pede que seja intimada para julgamento do triplex

A assessoria de imprensa do STJ confirmou no início da noite que o caso seria analisado na tarde desta terça-feira (23)

Publicado em 23 de Abril de 2019 às 14:01

Publicado em 

23 abr 2019 às 14:01
Advogados do ex-presidente dizem que não foram avisados e que obtiveram no gabinete do ministro Felix Fischer a informação de que não havia previsão de julgamento Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
A defesa de Lula apresentou ao Superior Tribunal de Justiça, na noite desta segunda-feira (22), uma petição solicitando que seja intimada sobre a realização do julgamento do recurso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no caso do “triplex do Guarujá”, que tenta rever sua condenação de 12 anos e um mês de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.
Pouco depois das 20h da segunda, a assessoria de imprensa do STJ confirmou que o caso seria analisado na tarde desta terça-feira, (23).
No documento, os advogados de Lula afirmam que não forma avisados sobre o julgamento e que obtiveram, no gabinete do relator do caso, o ministro Felix Fischer, a informação de que não havia previsão de julgamento do Agravo Regimental na próxima sessão.
A defesa argumenta que os eventos estão “em desconformidade com a garantia constitucional da ampla defesa e das demais garantias fundamentais previstas no Texto Constitucional e nos Tratados Internacionais que o País subscreveu e se obrigou a cumprir”.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Lula
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Lançamento da Taça EDP na Rede Gazeta
Taça EDP das Comunidades 2026 reforça esporte como meio de transformação social
Mulher com dor no peito
Arritmia cardíaca: veja os principais sintomas da doença
Notas, Real, dinheiro, cédulas
Ritmo de fusões e aquisições diminui no Espírito Santo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados