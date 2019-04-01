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Diretório municipal

De olho na prefeitura, Neuzinha vence eleição no PSDB de Vitória

Vereadora de Vitória conseguiu 475 dos 482 votos em disputa e terá a função de comandar o partido na próxima eleição para a prefeitura da Capital

Publicado em 31 de Março de 2019 às 21:04

Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

31 mar 2019 às 21:04
Neuzinha com deputados estaduais e membros da chapa vencedora da eleição do PSDB neste domingo (31) Crédito: Assessoria/Neuzinha
A chapa liderada pela vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) venceu, neste domingo (31), a eleição para o comando do diretório do partido em Vitória, com 475 dos 482 votos. A parlamentar será a primeira mulher a comandar o PSDB da Capital.
Neuzinha quer que o partido concorra à Prefeitura de Vitória em 2020 e coloca ela mesma como pré-candidata. "O PSDB tem que lançar candidato. Vou colocar meu nome à disposição. O Paulo Hartung fez uma boa administração com a nossa sigla. Luiz Paulo também. O PSDB sabe fazer", disse.
A outra chapa na disputa era liderada por Wesley Goggi. Ele afirma que houve fraude no processo eleitoral e vai buscar providências na Justiça. A vereadora nega irregularidades e alfineta o adversário: "O partido tinha que tomar posição contra pessoas que não constroem nada e só reclamam".
A disputa teria, ainda, o vereador Max da Mata, que abriu mão da disputa e decidiu apoiar Neuzinha. A nova presidente dos tucanos em Vitória também pretende "aproximar o PSDB das comunidades". Confira a entrevista:
Qual marca a senhora pretende imprimir no PSDB de Vitória?
Primeiro, é trazer o PSDB paras as bases, montando subnúcleos nas comunidades. Cada bairro tem suas diferenças no modo de pensar e nas propostas. O que aflige o morador da Piedade não é o mesmo que aflige quem mora no Centro, em baixo. Queremos ouvir propostas para a gente levar para a (executiva) estadual. É, de verdade, ouvir o pulsar das ruas. (A chapa de Goggi chamava-se "De Volta ao Pulsar das Ruas").
Qual será o papel do PSDB em 2020, na disputa pela prefeitura?
Acho que tem que lançar candidato. Vou colocar meu nome à disposição. Paulo Hartung fez boa administração em Vitória, com a nossa sigla. Luiz Paulo também fez boa administração. O PSDB sabe fazer. Acho que temos que divulgar mais. Vieram moradores de outras cidades, nasceu uma nova população, e não sabem da nossa história.
A senhora atribui a sua vitória a quê?
A muito empenho, à confiança que têm em mim, à transparência no trabalho. Sabem que vai ter espaço para debate, espaço para propostas. E sabem o empenho da minha equipe.
Como será a relação com o prefeito Luciano Rezende (PPS) no próximo ano?
Acho que o PSDB tem que ser protagonista em 2020 para fazer um bom trabalho para Vitória. São as pesquisas que vão mostrar o que a população deseja.
O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) posou para a foto com a chapa vencedora. Ele tem interesse em ser prefeito.
O Lorenzo foi convidado para se filiar, ainda não deu resposta. Acho bacana (o interesse dele). Temos que colocar os nomes e ver as pesquisas. Pode ser que o PSDB saia com chapa puro-sangue (com candidato a prefeito e vice do partido). Não sei.
A eleição ocorreu com uma briga interna sendo travada nos bastidores, entre a senhora e o Goggi. Isso é ruim para o partido?
O partido tinha que tomar posição contra pessoas que não constroem nada e só reclamam. Se tem mais de uma chapa, tem que ter disputa. Quem é partido vai trabalhar o partido. Fui candidata a deputada e perdi a eleição. Vou ficar reclamando? O ruim é quem fica fazendo isso. Está ruim? Vai embora. É melhor ficar com poucos soldados fiéis... tem gente que é mimada.

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