De olho na prefeitura, Neuzinha vence eleição no PSDB de Vitória

Neuzinha com deputados estaduais e membros da chapa vencedora da eleição do PSDB neste domingo (31) Crédito: Assessoria/Neuzinha

A chapa liderada pela vereadora Neuzinha de Oliveira (PSDB) venceu, neste domingo (31), a eleição para o comando do diretório do partido em Vitória, com 475 dos 482 votos. A parlamentar será a primeira mulher a comandar o PSDB da Capital.

Neuzinha quer que o partido concorra à Prefeitura de Vitória em 2020 e coloca ela mesma como pré-candidata. "O PSDB tem que lançar candidato. Vou colocar meu nome à disposição. O Paulo Hartung fez uma boa administração com a nossa sigla. Luiz Paulo também. O PSDB sabe fazer", disse.

A outra chapa na disputa era liderada por Wesley Goggi. Ele afirma que houve fraude no processo eleitoral e vai buscar providências na Justiça. A vereadora nega irregularidades e alfineta o adversário: "O partido tinha que tomar posição contra pessoas que não constroem nada e só reclamam".

A disputa teria, ainda, o vereador Max da Mata, que abriu mão da disputa e decidiu apoiar Neuzinha . A nova presidente dos tucanos em Vitória também pretende "aproximar o PSDB das comunidades". Confira a entrevista:

Qual marca a senhora pretende imprimir no PSDB de Vitória?

Primeiro, é trazer o PSDB paras as bases, montando subnúcleos nas comunidades. Cada bairro tem suas diferenças no modo de pensar e nas propostas. O que aflige o morador da Piedade não é o mesmo que aflige quem mora no Centro, em baixo. Queremos ouvir propostas para a gente levar para a (executiva) estadual. É, de verdade, ouvir o pulsar das ruas. (A chapa de Goggi chamava-se "De Volta ao Pulsar das Ruas").

Qual será o papel do PSDB em 2020, na disputa pela prefeitura?

Acho que tem que lançar candidato. Vou colocar meu nome à disposição. Paulo Hartung fez boa administração em Vitória, com a nossa sigla. Luiz Paulo também fez boa administração. O PSDB sabe fazer. Acho que temos que divulgar mais. Vieram moradores de outras cidades, nasceu uma nova população, e não sabem da nossa história.

A senhora atribui a sua vitória a quê?

A muito empenho, à confiança que têm em mim, à transparência no trabalho. Sabem que vai ter espaço para debate, espaço para propostas. E sabem o empenho da minha equipe.

Como será a relação com o prefeito Luciano Rezende (PPS) no próximo ano?

Acho que o PSDB tem que ser protagonista em 2020 para fazer um bom trabalho para Vitória. São as pesquisas que vão mostrar o que a população deseja.

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) posou para a foto com a chapa vencedora. Ele tem interesse em ser prefeito.

O Lorenzo foi convidado para se filiar, ainda não deu resposta. Acho bacana (o interesse dele). Temos que colocar os nomes e ver as pesquisas. Pode ser que o PSDB saia com chapa puro-sangue (com candidato a prefeito e vice do partido). Não sei.

A eleição ocorreu com uma briga interna sendo travada nos bastidores, entre a senhora e o Goggi. Isso é ruim para o partido?