Criminosos prometem usar atirador de elite contra Marcos do Val

Senador Marcos do Val Crédito: Roque de Sá/Agência Sendo

ameaçado pela terceira vez nesta quinta-feira (18). Na nova mensagem enviada por e-mail ao parlamentar, o criminoso ainda não identificado ameaça utilizar atiradores de elite contra Do Val e sua família caso um projeto de lei que se assemelha ao pacote anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro, seja votado no Senado. O senador Marcos do Val PPS ) foipela terceira vez nesta quinta-feira (18). Na nova mensagem enviada por e-mail ao parlamentar, o criminoso ainda não identificado ameaça utilizarcontra Do Val e sua família caso um projeto de lei que se assemelha ao pacote anticrime do ministro da Justiça,seja votado no Senado.

teve que se mudar do Espírito Santo. Esta é a terceira ameaça sofrida pelo senador desde o início deste mês. Do Val é relator de um dos projetos que foram apresentados no Senado nos mesmos moldes do pacote anticrime de Moro, que tramita a passos lentos na Câmara. Em consequência disso, o senador hoje anda com escolta e sua irmã, que também foi alvo das ameaças,

De acordo com o parlamentar o novo e-mail também foi enviado aos assessores de Moro e não se trata do mesmo remetente das ocasiões anteriores. Em um dos trechos, o autor da mensagem escreveu: "Nada vai salvar você e sua família e a PF já te disse que não há como nos prender ou sequer nos identificar. Como Vossa Excelência tem dito por aí, somos profissionais e não amadores".

O ministro da Justiça já havia comunicado a Do Val que sabe quem são os autores das primeiras ameaças, mas o senador afirma que os casos continuam sob investigação. Quanto à nova mensagem,o senador afirma: "O Moro já entrou em contato comigo hoje à tarde e disse que encaminhou o e-mail à Polícia Federal. Mas não disse quando dará retorno".

A partir de agora, o parlamentar passará a contar com mais segurança. "A polícia brasileira já está enviando um grupo de operações especiais. É o mesmo que faz a segurança do embaixador dos Estados Unidos", explica ele.

Do Val reconhece que as ameças vêm alterando sua rotina, mas afirma que elas não paralisarão suas atividades. "Isso não paralisa o andamento do projeto. Estamos focados nisso, tenho conversado com lideranças dos partidos, também conversei com a Procuradora-Geral da República", contou.

A ONG Transparência Capixaba divulgou nota na noite desta quinta-feira (18) em que se solidariza com o senador capixaba e afirma "que é inaceitável que alguém tenha sua vida e a de sua família ameaçada".

A ÍNTEGRA DA NOTA:

"Em notícia veiculada hoje pela imprensa nacional, tomamos conhecimento de mais uma ameaça de morte ao senador Marcos do Val (PPS-ES), a terceira desde que foi destacado como relator do projeto de lei anticrime do Ministério da Justiça. Diante dos graves fatos narrados, independente da pessoa, de suas ideias e proposições defendidas e até mesmo do cargo público que ocupe, a Transparência Capixaba vem a público manifestar solidariedade ao senador eleito pela população capixaba para a representação numa instituição de grande importância para o estado e para o país, bem como afirma que é inaceitável que alguém tenha sua vida e a de sua família ameaçada. Numa democracia, é imperativo que se combata esse tipo de ameaça com veemência para que as instituições públicas e seus representantes tenham a necessária segurança para funcionarem a favor da população. E que ainda, principalmente, os cidadãos tenham as mesmas garantias e segurança para os seus posicionamentos públicos.

Vitória, 18 de abril de 2019