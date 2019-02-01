Contarato e Do Val fazem juramento e se preparam para eleição no Senado

Fabiano Contarato durante a sessão de posse, no Senado Crédito: Reprodução/TV Senado

Os senadores Fabiano Contarato (Rede) e Marcos do Val (PPS) foram empossados no cargo na tarde desta sexta-feira (1º), em sessão no Senado Federal. A posse foi conjunta, para os 54 eleitos em 2018, e o primeiro senador chamado, Jaques Wagner (PT-BA), pronunciou na íntegra o juramento: "Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil".

Depois, quando chamados, cada um dos demais senadores fizeram um curto juramento individual.

"Agradeço a Deus, agradeço a toda a população capixaba, assim eu prometo", declarou Contarato.

Já Marcos do Val citou os profissionais da área de segurança. "Em nome de todos os capixabas, de todos os brasileiros, em especial os profissionais da segurança pública, assim eu prometo", disse.

Marcos do Val durante a sessão de posse, no Senado Crédito: Reprodução/TV Senado

Depois da posse dos novos senadores, teve início às 17 horas a segunda reunião preparatória, destinada a eleger o novo presidente do Senado. O eleito vai comandar a Casa por dois anos e também presidirá o Congresso Nacional. Logo no início da sessão, foi apresentado um requerimento para que a eleição ocorra com o voto aberto.

Entre os candidatos estão Renan Calheiros (MDB-AL), Davi Alcolumbre (DEM-AP), Angelo Coronel (PSD-BA), Alvaro Dias (Podemos-PR), Tasso Jereissati (PSDB-CE), José Reguffe (Sem partido-DF), Esperidião Amin (PP-SC) e Major Olímpio (PSL-SP).