Comissão vai avaliar imóveis para receber secretarias no Centro

Lenise Loureiro é secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos Crédito: Ricardo Medeiros

A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) publicou nesta terça-feira (19) no Diário Oficial uma portaria que institui uma comissão para avaliar propostas de locação e cessão de imóveis no Centro de Vitória.

A ideia é que essa comissão ajude a definir espaços para instalação de órgãos estaduais, como a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (Secti), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

De acordo com a secretária Lenise Loureiro, proprietários de imóveis acima de 400 metros quadrados na região podem apresentar propostas ao Estado até a próxima sexta-feira (22), quando termina o prazo.

"A partir da escolha desses imóveis, esses quatro órgãos poderão realizar a mudança em até 120 dias", explicou Lenise.

"Apenas faremos reformas em órgãos que estejam localizados em prédios públicos. Os que estiverem em edifícios privados não serão mexidos", disse a secretária.

A comissão criada em janeiro finalizou na semana passada a análise do Edifício Fábio Ruschi. Segundo a secretária, no local será feita a adequação de alguns órgãos e criadas as centrais de protocolo e almoxarifado. Também será construído um bicicletário e um vestiário para uso dos servidores.

SESA