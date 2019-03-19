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Mudança

Comissão vai avaliar imóveis para receber secretarias no Centro

Setur, Sedurb, Secti e Fapes devem ser transferidas para os novos espaços em até 120 dias

Publicado em 

19 mar 2019 às 19:30

Publicado em 19 de Março de 2019 às 19:30

Lenise Loureiro é secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos Crédito: Ricardo Medeiros
A Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger) publicou nesta terça-feira (19) no Diário Oficial uma portaria que institui uma comissão para avaliar propostas de locação e cessão de imóveis no Centro de Vitória.
A ideia é que essa comissão ajude a definir espaços para instalação de órgãos estaduais, como a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação Profissional (Secti), a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedurb), a Secretaria de Estado de Turismo (Setur) e a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).
De acordo com a secretária Lenise Loureiro, proprietários de imóveis acima de 400 metros quadrados na região podem apresentar propostas ao Estado até a próxima sexta-feira (22), quando termina o prazo.
"A partir da escolha desses imóveis, esses quatro órgãos poderão realizar a mudança em até 120 dias", explicou Lenise.
Em janeiro, foi criada uma comissão comandada pela pasta para apontar as ações a serem implementadas na ocupação dos prédios públicos. Um dos objetivos da Seger é reduzir aluguéis de imóveis que abrigam órgãos.
"Apenas faremos reformas em órgãos que estejam localizados em prédios públicos. Os que estiverem em edifícios privados não serão mexidos", disse a secretária.
>Governo busca imóveis para alugar no Centro de Vitória
A comissão criada em janeiro finalizou na semana passada a análise do Edifício Fábio Ruschi. Segundo a secretária, no local será feita a adequação de alguns órgãos e criadas as centrais de protocolo e almoxarifado. Também será construído um bicicletário e um vestiário para uso dos servidores.
SESA
De acordo com Lenise, a Secretaria de Estado da Saúde deverá mudar de endereço até 2020. O plano é que ela ocupe o espaço do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) no Centro, após a mudança do mesmo para a nova sede, na Enseada do Suá. Hoje, a Sesa paga R$ 203.790,94 por mês pelo imóvel que ocupa na Enseada do Suá.

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