Com ameaça de tumulto, vereadores acionam PM em Itapemirim

O grupo ligado ao presidente da Câmara de Itapemirim, Mariel Delfino Amaro (PCdoB), empossado prefeito da cidade pelo Legislativo após a maioria dos vereadores decidir afastar do cargo o interino, Thiago Peçanha (PSDB), pediu para que a Polícia Militar esteja nas imediações do prédio do Executivo, na manhã desta segunda-feira (27).
A cidade está tensionada porque Peçanha não reconhece a decisão da Câmara. Mariel, por sua vez, empossado na sexta-feira, entende que deve despachar no gabinete do prefeito a partir de hoje.
"Foi pedido reforço para preservar a integridade física das pessoas que vão estar lá para entrar na prefeitura e para resguardar o bem público", disse Leonardo Fraga (DEM), aliado de Mariel.
O prefeito empossado deve ir à prefeitura por volta das 11 horas desta segunda, após reunião com vereadores.
Thiago Peçanha entrou na Justiça para para permanecer no cargo. Até domingo, não havia informações sobre decisão no mandado de segurança movido por ele. Peçanha avalia que os atos da Câmara são ilegais. Ele, eleito vice-prefeito, está no lugar de Luciano Paiva (PSB), eleito em 2016, mas afastado pela Justiça.