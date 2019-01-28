Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bolsa de colostomia

Cirurgia de Bolsonaro está "indo bem", diz filho do presidente

"Após a cirurgia, ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto", disse em resposta a um usuário na rede social

Publicado em 28 de Janeiro de 2019 às 17:24

Publicado em 

28 jan 2019 às 17:24
Cirurgia de Bolsonaro está "indo bem", diz filho do presidente Crédito: Reprodução/Twitter
O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) informou, por meio do Twitter, que a cirurgia de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, está "indo bem". “Após a cirurgia, ele ainda fica um tempo em observação antes de retornar ao quarto”, disse em resposta a um usuário na rede social.
A cirurgia começou às 6h30 desta segunda-feira (28), com previsão de durar de três a quatro horas. Porém, por volta das 13h, a assessoria de imprensa do presidente não soube informar se o procedimento havia sido concluído.
Em outro tuíte, Eduardo Bolsonaro escreveu que, assim que o pai se recuperar dos efeitos da anestesia, "vai voltar direto para o celular, pode ser a hora que for!”.
Bolsonaro passa por cirurgia para retirada da bolsa de colostomia e de reconstrução do trânsito intestinal. A operação é feita no centro cirúrgico do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, onde ele deu entrada no domingo (27).
Há quatro meses, desde o ataque a facadas em Juiz de Fora, Minas Gerais, Bolsonaro utiliza a bolsa. No ano passado, ele passou por duas cirurgias de emergência.
Passadas 48 horas da cirurgia, Bolsonaro voltará ao trabalho, ainda no hospital, onde deve ficar 10 dias em recuperação. O hospital organizou um espaço para o presidente despachar.
A equipe responsável pelo procedimento formada pelo cirurgião Antônio Luiz Macedo e pelo cardiologista Leandro Echenique. Além de Miguel Cendoroglo, superintendente do hospital.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Jair Bolsonaro Saúde Brasil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Real Noroeste x Tombense, pela Série D do Brasileirão 2026
Real Noroeste empata com Tombense e segue na lanterna do Grupo 12, da Série D
Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados