Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo

Chineses devem ter entrada facilitada no Brasil

Segundo o presidente da Embratur, Gilson Machado, o objetivo é ultrapassar a média de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano

Publicado em 

15 jul 2019 às 11:08

Publicado em 15 de Julho de 2019 às 11:08

Jair Bolsonaro Crédito: Antonio Cruz/ Agência Brasil | Arquivo
O governo Jair Bolsonaro pretende facilitar a entrada de chineses e indianos no País. A medida é preparada pelo Ministério do Turismo e pelo Itamaraty, que ainda não definiram se as mudanças serão feitas por decreto ou projeto de lei. Desde junho, a isenção de visto é permitida para cidadãos da Austrália, Canadá, EUA e Japão.
No caso da China, a proposta é isentar o visto de quem tem visto americano, canadense, japonês ou australiano. A Embratur avalia que o governo pode aproveitar uma "triagem" já pronta dos outros países, com a verificação dos antecedentes dos visitantes.
Para os indianos, o Brasil adotaria a reciprocidade na obtenção de visto eletrônico. Hoje, os brasileiros conseguem autorização online para entrar na Índia. Assim, os turistas indianos enfrentariam menos burocracia e evitariam deslocamentos para Nova Délhi e Mumbai, únicas cidades na Índia com representação diplomática brasileira.
Segundo o presidente da Embratur, Gilson Machado, o objetivo é ultrapassar a média de 6 milhões de turistas estrangeiros por ano. A meta é dobrar o número até 2022. "A Torre Eiffel recebe mais turistas do que o Brasil", disse. "Medidas de facilitação de vistos, segundo a OMT (Organização Mundial de Turismo), podem incrementar em 25% a entrada de turistas. Aqui no Brasil, os índices estão acima deste padrão, após a isenção de vistos para os Estados Unidos, Japão, Austrália e Canadá. A China e a Índia são grandes mercados de viajantes internacionais."
Machado disse ainda que o governo não vê possibilidade do uso do visto de turista para entrada no País com outros propósitos, como permanência para moradia e trabalho. "Não há risco. Vamos aproveitar pesquisas já feitas por outros países."
Durante a campanha presidencial, o então candidato Jair Bolsonaro chegou a dizer que a China era um parceiro predador e queria "comprar" o Brasil. O discurso foi alimentado pelo guru Olavo de Carvalho, que chamou de "idiotas" e "caipiras" deputados do PSL que viajaram, em janeiro, a convite do governo chinês, para Pequim.
Ao chegar à Presidência, Bolsonaro deixou de fazer ataques à China. O Palácio do Planalto anunciou uma viagem do presidente para o país asiático neste segundo semestre.
Dados do Ministério do Turismo mostram que 16,9 mil turistas indianos vieram ao Brasil em 2017. No ano seguinte, o número caiu para 16,7 mil. Nesse período, os chineses passaram de 61,2 mil em 2017 para 56,3 mil no ano passado. A China é o maior país emissor de turistas, com cerca de 150 milhões de viajantes internacionais em 2018. Também é o país com o maior gasto com viagens - mais de US$ 250 bilhões. Em maio, a Embratur fez apresentações em Pequim, Xanguai e Chengdu para defender o Brasil como ponto turístico para os chineses.
A isenção de visto para turistas da Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão passou a valer a partir do dia 17 de junho. Determinada por meio de decreto do presidente, a medida não exige reciprocidade dos países, o que significa que brasileiros interessados em visitar esses destinos ainda precisarão passar pelo trâmite normal para obter permissão de entrada.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ferraço, Pazolini e Helder: o que a política separou, a fé unirá
Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados