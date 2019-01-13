Cesare Battisti deve ser deportado diretamente para Itália

O italiano Cesare Battisti preso na Bolívia na noite deste sábado Crédito: Twitter / Reprodução

O terrorista italiano Cesare Battisti , preso no fim de tarde de sábado (12) em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia , deve ser deportado diretamente para a Itália, sem passar pelo Brasil.

Autoridades brasileiras envolvidas nas buscas acreditam que ele deve ser deportado diretamente para a Itália já que as chances de ter entrado legalmente no país são muito pequenas. Outra opção é que se abra um novo processo de extradição feito diretamente entre Roma a La Paz, sem a participação do Brasil. A maneira como a extradição de Battisti será feita, porém, ainda está sendo negociada entre Brasil, Bolívia e Itália.

Battisti usava uma barba falsa no momento em que foi detido e um documento expedido no Brasil com seu nome verdadeiro. Ele não ofereceu resistência, segundo informações. O presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, comemoraram a prisão nas redes sociais.

A informação sobre a prisão de Battisti foram dadas pelo jornal italiano Corriere de la Sera.

O italiano é considerado foragido desde 14 de dezembro quando sua extradição foi autorizada pelo então presidente Michel Temer. Procurada, a defesa do italiano não respondeu aos contatos do GLOBO.

O Ministério da Justiça responsável pelas negociações relativas a deportação de Battisti em relação ao Brasil juntamente com o Ministério das Relações Exteriores afirmou que ambos “estão tomando todas as providências necessárias, em cooperação com o Governo da Bolívia e com o Governo da Itália, para cumprir a extradição de Battisti e entregá-lo às autoridades italianas”.

A ação que culminou na prisão de Battisti não teve participação direta da Polícia Federal do Brasil. No entanto, a PF teve papel na investigação de seu paradeiro. Tanto investigadores brasileiros quanto da italianos apuraram informações consistentes de que a Bolívia foi o destino escolhido por Battisti e municiaram os policiais do país de dados para encontrá-lo. A operação de captura do italiano se deu devido a um processo de cooperação internacional, segundo a PF do Brasil. Ano passado, policiais chegaram a fazer mais de 30 diligências em busca de Battisti.

CONDENADO À PRISÃO PERPÉTUA

Battisti foi condenado à prisão perpétua em 1987 por ter participado, no fim dos anos 1970, de quatro homicídios atribuídos ao grupo italiano de esquerda "Proletários Armados pelo Comunismo", considerado praticante de atos terroristas pelo governo da Itália. Integrante do grupo, Battisti chegou a ficar dois anos preso na Itália, mas fugiu da cadeia em 1981.