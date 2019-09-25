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Após sabatina

CCJ do Senado aprova indicação de Augusto Aras para a PGR

O indicado ao comando da PGR por Jair Bolsonaro teve aprovação de 23 senadores da CCJ contra a reprovação de três após ser sabatinado pelo grupo

Publicado em 

25 set 2019 às 12:52

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 12:52

Augusto Aras e a senadora Simone Tebet na sabatina na CCJ Crédito: Pedro França/Agência Senado
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou nesta quarta-feira (25) com 23 votos favoráveis, três contrários e um voto em branco, a indicação do subprocurador-geral da República Augusto Aras ao comando da Procuradoria-Geral da República (PGR). Ele foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL).
Na sabatina, Aras negou alinhamento a Bolsonaro e sugeriu "correções" à Lava Jato. Também foi questionado pelo senador Fabiano Contarato (Rede), que é homossexual e tem um filho, sobre uma carta da Associação Nacional de Juristas Evangélicos (Anajure) que assinou que registrava como conceito de famílias a união entre homem e mulher. Aras disse que assinou sem ler.
A indicação ainda depende de uma votação no plenário da Casa, o que deve ocorrer ainda nesta quarta-feira. No plenário, ele precisará de no mínimo 41 votos favoráveis. A sabatina durou pouco mais de cinco horas.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), afirmou que Aras reúne "todas as condições" para ser aprovado no plenário e exercer o cargo na PGR.

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