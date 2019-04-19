O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participa, no próximo dia 27 de abril, da segunda reunião dos governadores das regiões Sul e Sudeste para tratar da reforma da Previdência.
No primeiro encontro, realizado em Minas Gerais no dia 16 de março, o grupo manifestou apoio a mudanças nas regras de aposentadoria. Agora, a reunião será na sede do governo de São Paulo, Estado comandado por João Doria (PSDB).
Casagrande já confirmou presença, segundo o Palácio dos Bandeirantes. A nova discussão do que está sendo chamado de Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud) acontecerá em meio às incertezas sobre a velocidade de tramitação da reforma, bem como sobre a forma da proposta que será votada.
Casagrande tem nova reunião com governadores na próxima semana
Na quarta-feira (17), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) adiou para a próxima semana a votação da proposta, a pedido do relator da matéria no colegiado, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG).
Secretários estaduais de áreas como saúde, educação, transportes e segurança. Segundo o governo de São Paulo, também estarão na pauta ações conjuntas a serem desenvolvidas pelos Estados para "reduzir custos, otimizar programas e fortalecer a união em torno de temas de interesse nacional".