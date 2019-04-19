Governador do Espirito Santo, Renato Casagrande Crédito: Pedro Cunha

PSB), participa, no próximo dia 27 de abril, da segunda reunião dos governadores das regiões Sul e Sudeste para tratar da O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande ), participa, no próximo dia 27 de abril, da segundadas regiões Sul e Sudeste para tratar da reforma da Previdência

Casagrande já confirmou presença, segundo o Palácio dos Bandeirantes. A nova discussão do que está sendo chamado de Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud) acontecerá em meio às incertezas sobre a velocidade de tramitação da reforma, bem como sobre a forma da proposta que será votada.

Your browser does not support the audio element. Casagrande tem nova reunião com governadores na próxima semana

Na quarta-feira (17), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) adiou para a próxima semana a votação da proposta, a pedido do relator da matéria no colegiado, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG).