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Reforma da Previdência

Casagrande tem nova reunião com governadores na próxima semana

Governador do Espírito Santo vai se encontrar com chefes do Executivo do Sudeste em São Paulo

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 21:25

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

18 abr 2019 às 21:25
Governador do Espirito Santo, Renato Casagrande Crédito: Pedro Cunha
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), participa, no próximo dia 27 de abril, da segunda reunião dos governadores das regiões Sul e Sudeste para tratar da reforma da Previdência.
No primeiro encontro, realizado em Minas Gerais no dia 16 de março, o grupo manifestou apoio a mudanças nas regras de aposentadoria. Agora, a reunião será na sede do governo de São Paulo, Estado comandado por João Doria (PSDB).
Casagrande já confirmou presença, segundo o Palácio dos Bandeirantes. A nova discussão do que está sendo chamado de Consórcio de Integração Sul-Sudeste (Cosud) acontecerá em meio às incertezas sobre a velocidade de tramitação da reforma, bem como sobre a forma da proposta que será votada.
Casagrande tem nova reunião com governadores na próxima semana
Na quarta-feira (17), a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) adiou para a próxima semana a votação da proposta, a pedido do relator da matéria no colegiado, o deputado Marcelo Freitas (PSL-MG).
Secretários estaduais de áreas como saúde, educação, transportes e segurança. Segundo o governo de São Paulo, também estarão na pauta ações conjuntas a serem desenvolvidas pelos Estados para "reduzir custos, otimizar programas e fortalecer a união em torno de temas de interesse nacional".

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