Casagrande anuncia os nomes de mais quatro secretários; veja quem são

O governador eleito do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou na manhã desta sexta-feira (21) mais quatro integrantes do primeiro escalão de sua equipe.
Conforme havia sido antecipado pelo colunista Vitor Vogas, o secretário de Meio Ambiente será Fabrício Machado, presidente estadual do Partido Verde (PV), e o secretário de Saúde será o médico Nésio Fernandes de Medeiros Junior, que já chefiou a pasta em Palmas (TO).
A secretaria de Desenvolvimento será comandada pelo engenheiro Heber Resende. Já a secretaria de Turismo será chefiada por Dorval de Assis Uliana.
> Veja os perfis dos indicados abaixo
Também foram anunciados o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb), o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e o diretor da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).
O último anúncio oficial de membros da equipe de governo de Casagrande foi feito no último dia 14, ocasião em que foram conhecidos os nomes dos secretários de Agricultura, Desenvolvimento Urbanos, Ciência e Tecnologia, além do presidente da Cesan e do diretor-presidente da Fapes.
(Com informações de Vinicius Valfré)
PERFIS DOS ANUNCIADOS NESTA SEXTA
Nésio Fernandes - secretário de Saúde
Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 36 anos, é médico. Foi presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (TO); médico da Estratégia da Saúde da Família; clínico geral no Hospital Regional de Paraíso e secretário Municipal da Saúde de Palmas (TO). Possui quatro pós-graduações, uma pela Universidade Federal do Maranhão e três pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Integrou o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) como membro de câmaras técnicas e grupos de trabalho.
Durante sua gestão em Palmas, intensificou o processo de incorporação de tecnologias da informação na atenção especializada, básica e na vigilância em saúde. Obteve reconhecimento da Organização Mundial de Saúde por sua atuação na gestão da atenção à saúde e hanseníase.
Em Palmas, levou a cobertura de 100% da atenção básica e descentralizou para os bairros serviços de sete especialidades médicas e multifuncionais por meio do NASF, implantou o consultório na rua, inaugurou centros de referência de alto padrão e investiu em serviços de urgência e emergência da capital, UPA's e Samu.
É promotor de processos de inovação de ambientes produtivos em saúde e militante do movimento "software livre". Atua principalmente nos seguintes temas: ciência, tecnologia e inovação em saúde, formação médica, educação permanente em saúde, gestão da saúde e hansenologia.
Fabrício Machado - secretário de Meio Ambiente
Fabrício Hérick Machado, 46 anos, é formado em Direito. Tem experiência em políticas públicas de agricultura, saúde, meio ambiente e qualificação profissional. Fez cursos de licenciamento e regularização ambiental rural; perícia ambiental; licenciamento ambiental de estações de tratamentos de esgoto; introdutório de licitação de controle administrativo. No município de Viana, já foi secretário de Meio Ambiente; Serviços Urbanos e Saúde; e vereador. É presidente estadual do Partido Verde (PV).
Heber Resende - secretário de Desenvolvimento
Heber Viana de Resende, 63 anos, é natural de Cachoeiro de Itapemirim e formado em Engenharia Civil e Engenharia de Petróleo. Mestre em Engenharia Industrial. Tem 37 anos de experiência na área de energia; projetos de investimento; viabilização econômica de empreendimentos; solução de gargalos na infraestrutura necessária para suporte aos negócios; desenvolvimento de negócios em parceria; planejamento e desenvolvimento corporativo e desenvolvimento da gestão. Trabalhou nas cidades de Rio de Janeiro, Macaé, Salvador, São Mateus e Houston (Texas, EUA). Na Petrobras, foi gerente de Portfólio Corporativo; gerente de Relacionamento e Gestão para Projeto de Construção de Sondas no Brasil; gerente do escritório de Projetos na área de Negócios Internacional; gerente de Produção no ES, entre outras.
Dorval de Assis Uliana - secretário de Turismo
Dorval de Assis Uliana, 56 anos, formado em Cooperativismo pela Universidade Federal de Viçosa. Possui MBA em Gestão de Projetos pela FGV, pós-graduação em Gestão de Pequenas e Médias Empresas pela FEA/USP. Em Colatina, foi presidente da Companhia de Saneamento e Meio Ambiente e também secretário e Desenvolvimento Econômico e Turismo, integrando o Conselho Estadual do Turismo. Foi gestor do Instituto Sincades por nove anos.
Fábio Ahnert - diretor da Agência Estadual de Recursos Hídricos
Fábio Ahnert, 47 anos, é mestre em Engenharia Ambiental pela Ufes. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Doutorando em Engenharia Ambienta na área de recursos hídricos pela Ufes. Atuou como membro dos conselhos nacional e estadual de recursos hídricos. É técnico de carreira do Iema. Foi diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos na primeira gestão de Casagrande. Atualmente desenvolve atividades técnicas no Iema.
Raphael Trés - diretor-presidente da Ceturb
Raphael Trés da Hora, 36 anos, é formando em Direito pela FDV. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Servidor estadual de carreira, no cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, desde novembro de 2008. Atuou na Procuradoria-Geral do Estado nas funções de chefe de gabinete e gerente-geral. Atuou também na Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), na gerência de parcerias e público-privadas, no desenvolvimento de modelagens de projetos nas áreas de saúde, educação, saneamento, mobilidade urbana, entre outros.
Alaimar Fiuza diretor-presidente do Iema
Alaimar Fiuza, 52 anos, é formado em Engenharia Mecânica pela Ufes e em Direito pela UVV. Pós-graduado em Análise de Sistema. Possui MBA em Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo. Trabalhou na Vale por mais de 30 anos, atuando em diversos setores, como: Gerência Meio Ambiente Sudeste; Gerência de Sustentabilidade da Logística Sudeste; Gerência Geral de Gestão Integrada da Ferrovia; Gerência Geral de Gestão Integrada Diretoria de Navegação; Gerência de Inovação Sistemas de Logística; e Gerência de Sistemas de TI.
OUTROS NOMES
Casa Civil
Davi Diniz (PPS)
Casa Militar
Coronel Jocarly Aguiar
Polícia Militar
Coronel Moacir Mendonça
Polícia Civil
Darcy Arruda
Corpo de Bombeiros
Coronel Cerqueira
Comunicação
Flavia Mignoni
Controle e Transparência
Edmar Camata (PSB)
Cultura
Fabrício Noronha
Direitos Humanos
Nara Borgo
Educação
Vitor Amorim De Ângelo
Fazenda
Rogelio Pegoretti (PSB)
Gestão e Recursos Humanos
Lenise Loureiro (PPS)
Governo
Tyago Hoffmann (PSB)
Justiça
Luiz Carlos Cruz
Planejamento
Álvaro Duboc
Procurador-Geral do Estado
Rodrigo de Paula
Segurança Pública
Roberto Sá
Transportes
Fábio Damasceno (PSB)
Instituto Jones dos Santos Neves
Luiz Paulo Vellozo Lucas
Chefia de gabinete
Valésia Perosini
Agricultura
Paulo Foletto (PSB)
Ciência e Tecnologia
Cristina Engel
Desenvolvimento Urbano
Marcus Vicente (PP)
Fapes
Denio Rebelo Arantes
Banestes
Vasco Cunha Gonçalves
Bandes
Angelo Baptista
Cesan
Cael Linhalis
SECRETARIAS QUE RESTAM
Esportes
Trabalho e Assistência Social