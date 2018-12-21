Casagrande anuncia os nomes de mais quatro secretários; veja quem são

Fabrício Machado (Meio Ambiente), Heber Resende (Desenvolvimento), Dorval de Assis Uliana (Turismo) e Nésio Fernandes (Saúde) foram anunciados por Casagrande Crédito: Eduardo Dias

O governador eleito do Estado, Renato Casagrande (PSB), anunciou na manhã desta sexta-feira (21) mais quatro integrantes do primeiro escalão de sua equipe.

A secretaria de Desenvolvimento será comandada pelo engenheiro Heber Resende. Já a secretaria de Turismo será chefiada por Dorval de Assis Uliana.

> Veja os perfis dos indicados abaixo

Renato Casagrande durante anúncio de membros do primeiro escalão Crédito: Vitor Vogas

Também foram anunciados o diretor-presidente da Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Espírito Santo (Ceturb), o diretor-presidente do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) e o diretor da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh).

Fábio Ahnert (Agerh), Alaimar Fiuza (Iema), e Raphael Trés (Ceturb) foram anunciados por Casagrande nesta sexta Crédito: Eduardo Dias

(Com informações de Vinicius Valfré)

PERFIS DOS ANUNCIADOS NESTA SEXTA

Nésio Fernandes - secretário de Saúde

Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 36 anos, é médico. Foi presidente da Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (TO); médico da Estratégia da Saúde da Família; clínico geral no Hospital Regional de Paraíso e secretário Municipal da Saúde de Palmas (TO). Possui quatro pós-graduações, uma pela Universidade Federal do Maranhão e três pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Integrou o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) como membro de câmaras técnicas e grupos de trabalho.

Durante sua gestão em Palmas, intensificou o processo de incorporação de tecnologias da informação na atenção especializada, básica e na vigilância em saúde. Obteve reconhecimento da Organização Mundial de Saúde por sua atuação na gestão da atenção à saúde e hanseníase.

Em Palmas, levou a cobertura de 100% da atenção básica e descentralizou para os bairros serviços de sete especialidades médicas e multifuncionais por meio do NASF, implantou o consultório na rua, inaugurou centros de referência de alto padrão e investiu em serviços de urgência e emergência da capital, UPA's e Samu.

É promotor de processos de inovação de ambientes produtivos em saúde e militante do movimento "software livre". Atua principalmente nos seguintes temas: ciência, tecnologia e inovação em saúde, formação médica, educação permanente em saúde, gestão da saúde e hansenologia.

Fabrício Machado - secretário de Meio Ambiente

Fabrício Hérick Machado, 46 anos, é formado em Direito. Tem experiência em políticas públicas de agricultura, saúde, meio ambiente e qualificação profissional. Fez cursos de licenciamento e regularização ambiental rural; perícia ambiental; licenciamento ambiental de estações de tratamentos de esgoto; introdutório de licitação de controle administrativo. No município de Viana, já foi secretário de Meio Ambiente; Serviços Urbanos e Saúde; e vereador. É presidente estadual do Partido Verde (PV).

Heber Resende - secretário de Desenvolvimento

Heber Viana de Resende, 63 anos, é natural de Cachoeiro de Itapemirim e formado em Engenharia Civil e Engenharia de Petróleo. Mestre em Engenharia Industrial. Tem 37 anos de experiência na área de energia; projetos de investimento; viabilização econômica de empreendimentos; solução de gargalos na infraestrutura necessária para suporte aos negócios; desenvolvimento de negócios em parceria; planejamento e desenvolvimento corporativo e desenvolvimento da gestão. Trabalhou nas cidades de Rio de Janeiro, Macaé, Salvador, São Mateus e Houston (Texas, EUA). Na Petrobras, foi gerente de Portfólio Corporativo; gerente de Relacionamento e Gestão para Projeto de Construção de Sondas no Brasil; gerente do escritório de Projetos na área de Negócios Internacional; gerente de Produção no ES, entre outras.

Dorval de Assis Uliana - secretário de Turismo

Dorval de Assis Uliana, 56 anos, formado em Cooperativismo pela Universidade Federal de Viçosa. Possui MBA em Gestão de Projetos pela FGV, pós-graduação em Gestão de Pequenas e Médias Empresas pela FEA/USP. Em Colatina, foi presidente da Companhia de Saneamento e Meio Ambiente e também secretário e Desenvolvimento Econômico e Turismo, integrando o Conselho Estadual do Turismo. Foi gestor do Instituto Sincades por nove anos.

Fábio Ahnert - diretor da Agência Estadual de Recursos Hídricos

Fábio Ahnert, 47 anos, é mestre em Engenharia Ambiental pela Ufes. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Doutorando em Engenharia Ambienta na área de recursos hídricos pela Ufes. Atuou como membro dos conselhos nacional e estadual de recursos hídricos. É técnico de carreira do Iema. Foi diretor-presidente da Agência Estadual de Recursos Hídricos na primeira gestão de Casagrande. Atualmente desenvolve atividades técnicas no Iema.

Raphael Trés - diretor-presidente da Ceturb

Raphael Trés da Hora, 36 anos, é formando em Direito pela FDV. Possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV. Servidor estadual de carreira, no cargo de especialista em políticas públicas e gestão governamental, desde novembro de 2008. Atuou na Procuradoria-Geral do Estado nas funções de chefe de gabinete e gerente-geral. Atuou também na Secretaria de Estado de Desenvolvimento (Sedes), na gerência de parcerias e público-privadas, no desenvolvimento de modelagens de projetos nas áreas de saúde, educação, saneamento, mobilidade urbana, entre outros.

Alaimar Fiuza  diretor-presidente do Iema

Alaimar Fiuza, 52 anos, é formado em Engenharia Mecânica pela Ufes e em Direito pela UVV. Pós-graduado em Análise de Sistema. Possui MBA em Gestão Estratégica pela Universidade de São Paulo. Trabalhou na Vale por mais de 30 anos, atuando em diversos setores, como: Gerência Meio Ambiente Sudeste; Gerência de Sustentabilidade da Logística Sudeste; Gerência Geral de Gestão Integrada da Ferrovia; Gerência Geral de Gestão Integrada Diretoria de Navegação; Gerência de Inovação Sistemas de Logística; e Gerência de Sistemas de TI.

OUTROS NOMES

Casa Civil

Davi Diniz (PPS)

Casa Militar

Coronel Jocarly Aguiar

Polícia Militar

Coronel Moacir Mendonça

Polícia Civil

Darcy Arruda

Corpo de Bombeiros

Coronel Cerqueira

Comunicação

Flavia Mignoni

Controle e Transparência

Edmar Camata (PSB)

Cultura

Fabrício Noronha

Direitos Humanos

Nara Borgo

Educação

Vitor Amorim De Ângelo

Fazenda

Rogelio Pegoretti (PSB)

Gestão e Recursos Humanos

Lenise Loureiro (PPS)

Governo

Tyago Hoffmann (PSB)

Justiça

Luiz Carlos Cruz

Planejamento

Álvaro Duboc

Procurador-Geral do Estado

Rodrigo de Paula

Segurança Pública

Roberto Sá

Transportes

Fábio Damasceno (PSB)

Instituto Jones dos Santos Neves

Luiz Paulo Vellozo Lucas

Chefia de gabinete

Valésia Perosini

Agricultura

Paulo Foletto (PSB)

Ciência e Tecnologia

Cristina Engel

Desenvolvimento Urbano

Marcus Vicente (PP)

Fapes

Denio Rebelo Arantes

Banestes

Vasco Cunha Gonçalves

Bandes

Angelo Baptista

Cesan

Cael Linhalis

SECRETARIAS QUE RESTAM

Esportes