Câmara de Brejetuba arquiva processo contra prefeito

João Lourenço (PV), prefeito de Brejetuba Crédito: Reprodução/Facebook

Brejetuba, Região do Caparaó, votaram pelo arquivamento do processo que pedia a cassação do prefeito João do Carmo Dias (PV). Ele chegou a ser afastado do cargo por uma semana após abertura de uma comissão processante para apurar conduta durante a greve dos caminhoneiros. Por seis votos a dois, durante sessão extraordinária realizada na tarde desta sexta-feira (5), os vereadores de, Região do Caparaó, votaram pelo arquivamento do). Ele chegou a serapós abertura de uma comissão processante para apurar conduta durante a greve dos caminhoneiros.

A sessão ocorreu durante a tarde na Câmara Municipal e reuniu grande número de apoiadores do prefeito, que também compareceu à Casa. Após o término da votação, João do Carmo Dias discursou para os servidores na prefeitura. De acordo com presentes na sede do Executivo estadual, ele afirmou que a situação lhe serviu como aprendizado sobre quem o apoia ou não.

prefeito chegou a ser preso por disparar cinco tiros contra um ônibus que furou um dos bloqueios, na BR 262. O prefeito foi afastado no mês de maio por decisão da Câmara Municipal. Ele era alvo de uma comissão para averiguar sua conduta durante a greve dos caminhoneiros em maio do ano passado. Na ocasião, o, na BR 262.

DECISÃO DA JUSTIÇA

Desde o afastamento, quem assumiu o comando da prefeitura foi o vice-prefeito, Samuel Quirino de Oliveira (PSDB). O gestor ficou longe de suas funções por uma semana, mas voltou ao cargo por meio de uma liminar (decisão provisória) do juiz José Borges Teixeira Júnior, da Vara Municipal de Conceição do Castelo, que também atende o município de Brejetuba.