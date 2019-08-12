Bolsonaro: RS pode virar Roraima se "esquerdalha" vencer na Argentina

Maurício Macri, no pleito de outubro. A declaração foi feita em Pelotas (RS), durante evento para inaugurar 47 km de duplicação da BR 116. O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou nesta segunda (12) a vitória da oposição nas eleições primárias da Argentina, indicando possível derrota de seu aliado,, no pleito de outubro. A declaração foi feita em Pelotas (RS), durante evento para inaugurar 47 km de duplicação da BR 116.

Em solo gaúcho, Bolsonaro disse que o Rio Grande do Sul pode se transformar em Roraima caso

volte ao poder, comparando a Venezuela de

à Argentina. "Não esqueçam que, mais ao Sul, na Argentina, o que aconteceu nas eleições de ontem [domingo, 11]. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de

, que é a mesma de Hugo Chávez, de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter no Rio Grande do Sul um novo Estado de Roraima", disse ao público de convidados e de apoiadores.

"Não queremos isso, irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim que parece que vai se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirmem agora no mês de outubro", completou.

O evento teve clima de campanha eleitoral, com público autorizado pela segurança presidencial a se aproximar do presidente e da área para imprensa, xingada aos gritos de "comunista" e "terrorista".