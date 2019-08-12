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Eleições presidenciais

Bolsonaro: RS pode virar Roraima se "esquerdalha" vencer na Argentina

Declaração sobre o Rio Grande do Sul foi feita sobre possibilidade de Cristina Kirchner voltar ao poder, em comparação a Venezuela de Maduro

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 11:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2019 às 11:14
O presidente Jair Bolsonaro (PSL) lamentou nesta segunda (12) a vitória da oposição nas eleições primárias da Argentina, indicando possível derrota de seu aliado, Maurício Macri, no pleito de outubro. A declaração foi feita em Pelotas (RS), durante evento para inaugurar 47 km de duplicação da BR 116. 
Em solo gaúcho, Bolsonaro disse que o Rio Grande do Sul pode se transformar em Roraima caso
Cristina Kirchner 
volte ao poder, comparando a Venezuela de
Nicolás Maduro
à Argentina. "Não esqueçam que, mais ao Sul, na Argentina, o que aconteceu nas eleições de ontem [domingo, 11]. A turma da Cristina Kirchner, que é a mesma de
Dilma Rousseff
, que é a mesma de Hugo Chávez, de Fidel Castro, deram sinal de vida aqui. Povo gaúcho, se essa esquerdalha voltar aqui na Argentina, nós poderemos ter no Rio Grande do Sul um novo Estado de Roraima", disse ao público de convidados e de apoiadores. 
"Não queremos isso, irmãos argentinos fugindo para cá, tendo em vista o que de ruim que parece que vai se concretizar por lá, caso essas eleições realizadas ontem se confirmem agora no mês de outubro", completou.
O evento teve clima de campanha eleitoral, com público autorizado pela segurança presidencial a se aproximar do presidente e da área para imprensa, xingada aos gritos de "comunista" e "terrorista". 
No domingo (11), a chapa de oposição liderada por Alberto Fernández, que tem a ex-mandatária Cristina Kirchner como vice, venceu com larga vantagem as primárias presidenciais argentinas. 

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