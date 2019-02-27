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Saúde do presidente

Bolsonaro retorna a hospital de SP para reavaliação da cirurgia

Ele saiu do local após quatro horas, por volta das 14h

Publicado em 

27 fev 2019 às 18:31

Publicado em 27 de Fevereiro de 2019 às 18:31

Bolsonaro retorna a hospital de SP para reavaliação da cirurgia Crédito: Divulgação
Duas semanas após receber alta, o presidente Jair Bolsonaro voltou ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quarta-feira (27) para exames de reavaliação da cirurgia. Ele saiu do local após quatro horas, por volta das 14h.
Apesar de ter sido usado o aparato oficial da Presidência para o deslocamento, a informação não constou na agenda do presidente nem foi divulgada pelo Palácio do Planalto, por ser considerado um compromisso pessoal.
Sem detalhar os exames que foram feitos, o médico Antonio Luiz Macedo disse que Bolsonaro "está ótimo" e não há previsão de retorno para novas avaliações.
O Einstein não informou, até o momento, o motivo dos exames e por quais procedimentos o presidente deve passar.
Bolsonaro saiu de Brasília em um avião da FAB às 7h50 e pousou em Congonhas às 9h.
Chegou ao hospital de carro por volta das 9h50, pela porta dos fundos.
Este ano, o presidente ficou 17 dias internado no hospital após ser submetido em 28 de janeiro a uma cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e retirada da bolsa de colostomia. Havia sido internado no dia anterior.
Foi a terceira cirurgia em decorrência do ataque a faca ocorrido em setembro do ano passado, durante ato de campanha eleitoral em Minas Gerais.
À época, a internação durou mais do que o previsto após ser diagnosticado com uma pneumonia. Apesar disso, a equipe médica informou que a evolução clínica foi considerada boa, "sem disfunções orgânicas e com melhora dos exames laboratoriais".
Nesta quarta, foi montado, em torno do hospital, um esquema de segurança à espera da comitiva presidencial, com carros e helicópteros da Polícia Militar.
Bolsonaro volta a Brasília para a reunião do Conselho de Defesa Nacional no fim da tarde.

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