Bolsonaro presta solidariedade a vítimas de incêndio em hospital no RJ

Rêgo Barros também passou o desejo do presidente para que sejam feitas “orações” e transmitidos “pensamentos positivos” para os pacientes, as famílias e os que trabalham no resgate e apoio às vítimas.

Ao menos dez pessoas morreram durante o incêndio que atingiu na noite desta quinta-feira (12) o Hospital Badim. Havia mais de 100 pacientes no hospital particular no momento do acidente e 90 deles tiveram que ser transferidos para outros hospitais. Durante a retirada, várias pessoas chegaram a ser acomodados na própria rua.