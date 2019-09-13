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Bolsonaro presta solidariedade a vítimas de incêndio em hospital no RJ

O comunicado foi emitido pela porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros

Publicado em 

13 set 2019 às 12:32

Publicado em 13 de Setembro de 2019 às 12:32

Incêndio atinge prédio do Hospital Badim, no bairro do Maracanã, zona Norte da cidade. Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
O presidente Jair Bolsonaro prestou solidariedade às vítimas do incêndio no Hospital Badim, no Rio de Janeiro. Os sentimentos foram expressados pelo porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros. “O presidente declinou a solidariedade aos familiares das vítimas do incêndio ocorrido lá no Rio de Janeiro e coloca o governo federal, observados os aspectos legais, à disposição para ajudar no que for necessário”, disse durante a coletiva de imprensa sobre o estado de saúde de Bolsonaro.
O presidente está desde o fim de semana no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde passou por uma cirurgia para a tratamento de uma hernia na região do abdome. É o quarto procedimento a que ele é submetido desde que foi atacado com uma facada em setembro de 2018, durante a campanha eleitoral.
Rêgo Barros também passou o desejo do presidente para que sejam feitas “orações” e transmitidos “pensamentos positivos” para os pacientes, as famílias e os que trabalham no resgate e apoio às vítimas.
Ao menos dez pessoas morreram durante o incêndio que atingiu na noite desta quinta-feira (12) o Hospital Badim. Havia mais de 100 pacientes no hospital particular no momento do acidente e 90 deles tiveram que ser transferidos para outros hospitais. Durante a retirada, várias pessoas chegaram a ser acomodados na própria rua.
Eles foram transferidos para os hospitais Israelita Albert Sabin, Municipal Souza Aguiar, Copa Dor, Quinta Dor, Norte Dor, Caxias Dor e São Vicente de Paulo.

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