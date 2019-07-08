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Pesquisa Datafolha

Bolsonaro prega para convertidos e base estaciona, dizem analistas

Para 33% dos entrevistados por instituto de pesquisa, o presidente da República faz um trabalho ótimo ou bom. Para 31%, regular, e para outros 33%, ruim ou péssimo
Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves

Publicado em 

08 jul 2019 às 20:09

Publicado em 08 de Julho de 2019 às 20:09

Jair Bolsonaro segue como o presidente em primeiro mandato com a pior avaliação a esta altura do governo desde Collor Crédito: Marcos Corrêa/PR | Arquivo
Um governo que prega para convertidos e até consegue manter a base, mas não vai além disso. Assim é como cientistas políticos consultados pelo Gazeta Online avaliam a gestão Jair Bolsonaro (PSL) diante dos números da pesquisa Datafolha divulgada nesta segunda-feira (08)
Para 33%, o presidente faz um trabalho ótimo ou bom. Para 31%, regular, e para outros 33%, ruim ou péssimo. O percentual de ótimo/bom, portanto, é igual ao de ruim/péssimo.
E, ainda de acordo com o Datafolha, Bolsonaro segue como o presidente em primeiro mandato com a pior avaliação a esta altura do governo desde Fernando Collor de Mello, em 1990.
"O discurso continua sendo o de palanque, ataca temas comportamentais, mas não aponta saída para crise e isso corrói o prestígio. Entramos neste ano vivendo uma crise econômica acentuada que se manifesta em desemprego e precarização da vida que afeta a classe trabalhadora e o governo não fala para essas camadas", afirma Rogério Baptistini, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo.
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"Esses 33% que ele alcança são o percentual de partida dele, mas já o risco de perder esse apoio de 1/3 do eleitorado existe. Temas comportamentais de campanha e combate à corrupção são pouca coisa para garantir o governo no médio e longo prazo. A pesquisa mostra que ele se sai pior entre os pobres e no Nordeste", complementa.
"Bolsonaro tem um eleitor convicto, fiel. Esses 33% têm permanecido (em comparação com levantamentos anteriores, o de abril, por exemplo). Existe um incipiente bolsonarismo, que tem dificuldade de expandir entre os mais pobres e principalmente no Nordeste. O dado relevante não é nem aprovação nem reprovação e sim os 31% que responderam 'regular'. São neutros, não fazem nem avaliação negativa nem positiva. Esperam uma ação do presidente para que possam se movimentar", salienta Adriano Oliveira, da Universidade Federal de Pernambuco.
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"A pauta da reforma da Previdência sai de cena ainda este ano. E aí entra a pauta do emprego e da renda. Se for governo de uma tecla só, perde popularidade. Se lançar pacotes de geração de renda e diminuir desemprego, esses eleitores do 'regular' podem migrar para aprovação", prevê.
O PIOR
"O dado mais significativo é na comparação com outros presidentes em início de mandato. É muito insatisfatório para um presidente da República com seis meses", ressalta Fernando Pignaton.
"Os bolsonaristas mostraram estabilidade em 1/3 do eleitorado, analisando a evolução só dentro desses seis meses, parou de cair. Mas aumentou a reprovação ligeiramente", emenda.
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"Você para liderar um país com 33% de apoio... não consegue produzir estabilidade social e eleitoral necessária, o que se reflete no Congresso. Mas o polo contestador é outro que não tem condições de liderar, também está com 33%. Pode-se ver o protagonismo que o Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, está tomando na política brasileira", destaca, ainda, o cientista político.
"Ele estabilizou aquele número de pessoas que o apoiam, em 32%, 33%, também considerando o Ibope. É a marca que ele teve no 1º turno", lembra, ainda, Pignaton.
NEGAÇÃO
É provável que Bolsonaro, ao menos em público, desdenhe do resultado da pesquisa. E até o negue. O mesmo também ocorre entre os eleitores-fãs do presidente. "Negação da realidade é o pior caminho para o governo. A Dilma cometeu o erro de negar a realidade, o Collor, também. E o sistema político operou até desgastá-los ainda mais. Não digo que vai ter impeachment, mas a tendência é negativa para esse governo", alerta Pignaton.
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"Por enquanto, a divulgação da pesquisa alcança mais a população informada, que ainda lê os jornais. O público bolsonarista desconfia das mídias tradicionais, se comunica pelas redes sociais. O Bolsonaro tem conseguido ser refratário à crítica esclarecida baseada em evidência, em dados, mas isso não dura para sempre. As redes sociais, do mesmo jeito que mantêm fiéis, acessa públicos de forma diferente e é muito emocionalizada. Essa ideia de se manter refratário aos dados não vai durar muito", avalia Bapstini.

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