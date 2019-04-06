Bolsonaro: não haverá alinhamento automático de partidos ao governo

Bolsonaro diz que não haverá alinhamento automático de partidos ao governo Crédito: Instagram

Sem conseguir formar uma base aliada para lhe dar sustentação no Congresso , o presidente Jair Bolsonaro reconheceu nesta sexta-feira (05) que não haverá alinhamento automático de partidos ao seu governo e que a negociação terá que ser matéria por matéria.

"O que tenho ouvido dos partidos é que a cada matéria a ser votada haverá um entendimento. Não haverá nenhum alinhamento automático ao governo federal", disse Bolsonaro.

Ele disse não esperar ter uma base permanente, mas que está otimista com o apoio dos parlamentares à reforma da Previdência.

Um dia após se reunir com presidentes de seis partidos (PP, DEM, PSDB, PRB, MDB e PSD) e não conseguir declaração de apoio de nenhum deles, ele afirmou que não precisa falar de cargos para tocar a nova Previdência no Legislativo.

"Está tendo uma consciência geral que nós somos Poderes independentes. Não precisa falar mais nada. Está sendo uma aceitação enorme. Ninguém fechou questão de que é da base, que vai apoiar, mas a Previdência é quase uma unanimidade com esses partidos que estiveram comigo ontem [na quinta-feira (4)]", afirmou.